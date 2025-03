Calcio Uisp. La Lube Cucine regola 4-1 il Ctz Imballaggi

Tre sole giornate alle fine della fase campionato, classifica per le posizioni playoff in gran parte decisa, ma spazio comunque a qualche sorpresa. E la sorpresa la fa il Tdl Soccer superando 2-1 l’Mb Team. Sblocca ‘Skizzo’ Marradi con un eurogol dalla distanza nel primo tempo. Nella ripresa l’Mb Team pareggia in mischia con Viviani, che precedentemente aveva colpito due legni con lo stesso tiro, ma cade a seguito del sinistro chirurgico di Pardini. "Perso per una disattenzione difensiva – sottolinea Giovanni Berlingeri –. Nel complesso è stata una partita equilibrata, in cui abbiamo anche fallito diverse occasioni da rete".

Importante colpo della Croce Verde Discobolo che passa 3-1 sul campo del Torcigliano. Decidono Tortora e la doppietta di Del Carlo. Nel mezzo il momentaneo pari firmato Scavo. "Partita tesa, in cui abbiamo trovato tre colpi" dice Mario Limetti per i vincitori. "Nella ripresa – ammette Andrea Giannini – abbiamo avuto un calo evidente".

Imperante anche il colpo del Bellariviera/Leblon sul terreno dell’Hotel Virginia, sempre per 3-1. Conte e doppio Michetti a referto. La rete della bandiera dei locali porta la firma di Ricci. "Sono stati nettamente superiori a noi" riconosce Stefano Valenzi dell’Hotel Virginia.

Tutto tranquillo per i campioni in carica dell’Arena Metato. Contro l’Unione Quiesa Orange è un 2-0 firmato Del Sarto, Amdiaze. "Partita combattuta ma corretta. Non abbiamo rischiato nulla contro una squadra tosta che non rispecchia la posizione occupata in classifica" commenta Andrea Franchi. "Siamo sempre stati in partita, ma non è bastato" dice Federico Zompa per gli sconfitti.

Il GO I Passi 77 vince 3-2 contro il Terrinca. Borghini, Brandani e Prestianni rendono vani i centri di Pili e Bertilotti. "Bella partita con occasioni da ambo le parti – commenta Ludovico Pili –. Poi una distrazione nei minuti di recupero ha fatto sì che sfumasse un pareggio che sarebbe stato più che meritato".

Infine la Lube Cucine Viareggio regola 4-1 il Ctz Imballaggi. Sblocca Caniparoli nel primo tempo. Raddoppia Del Soldato, accorcia Costabile, ma a chiudere i giochi ci pensano Lombardi e Vizzoni. "Partita dominata – argomenta Mauro Casanova – che abbiamo strameritato di vincere. Il loro portiere ha evitato che il divario fosse anche più ampio".

Rinviate causa maltempo: Piano di Mommio/Manu-Bayern Versilia/Villa Diletta e Sconvolts-Nuovo Mondo Fitness.

Classifica: Arena Metato 37; Sconvolts 31; Mb Team e Bayern Versilia/Villa Diletta 27; Croce Verde Discobolo e GO I Passi 77 25; Bellariviera/Leblon 24; Torcigliano 21; Scf Bianchi/Mda 20; Tdl Soccer 19; Lube Cucine Viareggio 17; Unione Quiesa Orange 13; Real Nocchi 12; Hotel Virginia e Nuovo Mondo Fitness 11; Ctz Imballaggi e Terrinca 9; Don Bosco Mazzola 8; Piano di Mommio/Manu 3.

Sergio Iacopetti