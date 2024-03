Calcio uisp. Leoni Arcore mette sotto esame la voglia di riscossa. Servono punti per continuare a difendere il titolo

La regina potrebbe cedere la corona. L’ipotesi è fondata perché ormai mancano solo cinque turni dalla conclusione del campionato nazionale di calcio Uisp 2023-2024 Girone Monza-Brianza. A piazzare l’allungo è stato il Gost Standard Bergamo, che nelle ultime due giornate ha portato a 8 i punti di vantaggio sulla Leoni Arcore, da due edizioni vincitrice del torneo. La capolista, dopo aver battuto i campioni in carica nello scontro diretto, ha piegato per 4 a 1 l’Excelsior. I detentori del trofeo, invece, sono stati sconfitti dall’Olimpic Trezzanese per 2 a 1. In classifica, perciò, il Gost Stardard Bergamo (46), precede Leoni Arcore (38), Gentlemen Monza (34) e Tribe Fc. (31). La 18esima giornata, in programma oggi, dovrà misurare la voglia di riscossa della formazione arcorese, di scena in casa (ore 12.30, Centro sportivo comunale) contro il Real Villasanta.

La prima della classe dovrà a sua volta guardarsi dall’Olimpic Trezzanese, che a Trezzano Rosa (ore 12.15, Centro sportivo Giacinto Facchetti) vorrà confermare di essere un’avversaria letale per le più forti compagini della manifestazione. A questo punto i Gentlemen, sfruttando l’appannamento della Leoni Arcore, potrebbero anche fare un pensierino alla seconda posizione. La squadra monzese, dopo aver travolto 0-6 il Concorezzo, potrebbe concedere il bis nei confronti della maglia nera Excelsior. Fischio d’avvio alle 18 al Centro sportivo di Concorezzo.

Gianni Gresio