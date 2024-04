Calcio Uisp. Leoni, trono in bilico

Ancora un punto per avere la certezza della vittoria nel campionato nazionale di calcio Uisp Girone Monza-Brianza. Quel punticino che la capolista Gost Stardard Bergamo cercherà oggi a Milano (ore 14.30, Centro sportivo Pavesi) nella sfida con l’Umbo United. La prima della classe, a due turni dal termine, ha infatti cinque punti di vantaggio sulla Leoni Arcore, da due anni vincitrice della manifestazione. Ma i campioni in carica sono ormai vicini all’abdicazione. Anche perché, in caso di arrivo a pari punti, il Gost Standard, vincitore di entrambi gli scontri diretti, avrebbe comunque la meglio. Nella giornata precedente la situazione in cima alla graduatoria è rimasta invariata: Gost Standard e Leoni Arcore, entrambe vittoriose per 3 a 1 rispettivamente, in trasferta sul Real Villasanta e in casa sul Tribe Fc. La formazione arcorese, per confidare in un disperato colpo di coda, è dunque obbligata a battere oggi il Concorezzo. Calcio d’inizio alle 12.30 al Centro sportivo di Arcore.

G.G.