Calcio Uisp: Magnanini e Bambini sono in stato di grazia

La Spezia, 10 aprile 2025 – Spazio alla prima di ritorno per i Gironi Eccellenza e Promozione del calcio Uisp provinciale. E tutto fila liscio per la capolista Locanda Alinò del raggruppamento per lo scudetto, ancora a punteggio pieno, mentre resta soltanto Leta Scp in scia, a -4, vista la sconfitta della Gira Of Chelli contro la rediviva Avosa. Nel Girone Promozione della Lega della Spezia e della Valdimagra, invece, continua la sfida a distanza tra prima (Sesta Godano) e seconda (Real Dlf).

Cade il Bar Cavour contro l'Ms Costruzioni/Ccr Muggiano, che gli insidia la seconda piazza nel Girone 2, così il Veppo, che vince agevolmente la sua sfida testa-coda col Monti allunga nell'ottava di ritorno. Tutto stabile, infine, nel Girone 3, dove il Comano è sempre a +1 sull'Amatori Pallerone (Magnanini ne segna 5, così come Bambini dell'Atletico Tresana) e la Loggia si rialza.

GIRONE ECCELLENZA

Risultati: La Gira O.F. Chelli-Avosa 2-3 (Corvi Dallara L., Pezzoni A.; Coraci M. (2), Meta D.), Realchiappa Progetto Appalti-Locanda Alinò 1-3 (Lorenzi D.; Migliore F. (2), Russo R.), Leta Scp-Aurora Ponteggi 7-3 (Lombardi S. (2), Acerbi E., Cantore B., Corvi N., Del Tufo A., Rossi R.; Cerri S., Ibba A., Stefanelli L.).

Classifica: Locanda Alinò punti 14; Leta 10; La Gira 8; Realchiappa e Avosa 7; Aurora 2; Good Boys -1.

GIRONE PROMOZIONE

Risultati: Sporting Bacco-Saja Srl 5-2 (Daffeh M. (2), Dell'Ovo A. (2), D'Amaro A.; Chierici T. (2)), Ristorante Pin Bon-Sesta Godano 6-7 (Ardovino D., Dadà S., Gorgoglione A., Gravina P., Greco L., Risso A.; Denevi D. (3), Raggi E. (2), Ghiorzo J., Visigalli E.), Pellegrini Gomme-Real Dlf Pizzeria Chiara 2-3 (Cupini L., Greco R.; Carrozzo G., Maggiani S., Musetti A.).

Classifica: Sesta Godano punti 11; Real Dlf 10; Pellegrini 8; Levanto e Pin Bon 6; Sporting Bacco 4; Saja 2.

GIRONE 2

Risultati: Asd La Foce Fuoricampo-Fc Armaneto 8-3 (Cancogni D. (3), Grondona D. (2), Pellegrini A. (2), Bonadies E.; Camilli F. (2), Conca P.), Sarzanello-Dlf/Gmn 6-4 (Conti A., Formicola M., La Terra T., Molinari S., Palumbo M., Pasquali D.; Oliviero V. (2), Battis J., Oliviero A.), Asc Bagnone-Moto Masini 4-3 (Giromini M. (2), Calvo F. (2); Bertagni S., Masini M., Scaduto F.), Delta Del Caprio-Ac Rebocco/Vf Alinò 5-1 (Staghezza D. (3), Menchini S., Venuti M.; Marchini F.), Ms Costruzioni/Ccr Muggiano-Bar Cavour 6-2 (Caldarelli F. (3), Ferrari D. (2), Latino F.; Tonello M. (2)), Pizz. La Ciassetta Aut. Cassan-Bar Ravenna 1-3 (Piva D.; Macera F., Mauro F., Sartini D.), Monti-Asd Veppo 1-7 (Lopriore A.; Beverinotti M. (2), Ferrari V. (2), Fontanabona I., Lufrano G., Varsi F.).

Classifica: Veppo punti 39; Bar Cavour 34; Ms/Ccr 33; Bagnone 28; Moto Masini 27; Rebocco/Alinò 23; Ravenna 10; Delta del Caprio 18; Sarzanello e Foce Fuoricampo 13; Armaneto 12; Dlf/Gmn 11; Pizz. La Ciassetta Cassano e Monti 10.

GIRONE 3

Risultati: Pallerone-Dlf Aston Birra 7-3 (Magnanini N. (5), Cortesi M., Germi G.; Di Gaspero E., Frione M., Zironi T.), Dl Stella Rossa Canaletto-Sesta Godano 2 2-3 (Galeazzi A., Mantegazza D.; Careddu S. (2), Petillo P.), La Loggia 4.0-Lm Immobiliare 5-2 (Canese G., Canese T., Finamore M., Parodi A., Stra' F.; Bendra I., Lunati L.), Atletico Gragnola-Spezia Centro 2024 3-4 (Valletta N. (2), Costa A.; Da Pozzo L., Mammi T., Manfredini D., Torrini R.), Bar Picchi-Asd Atletico Tresana 2010 2-6 (Guelfi A., Vanoli F.; Bambini C. (5), Gires M.), Deportivo La Bottiglia-Asd Comano 2016 2-3 (Bardini F., Fenocchi G.; Lombardi L. (2), Servi N.), Real Chiappa Palati Fini-Veppo 2 3-2 (Clausi A., Colombo J., Vanacore M.; Biggeri D., Makitov I.).

Classifica: Comano punti 36; Pallerone 35; Loggia 29; Picchi e Bottiglia 25; Real Cihappa e Dlf 24; Gragnola e Tresana 22; Spezia Centro 17; Sesta Godano 2 11; Veppo 2 e Lm 7; Dl 4.