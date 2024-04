Calcio Uisp Quarti di finale. Casa Culturale, 2 passi avanti. Che rimonta per il Gavena

Gol, spettacolo e qualche sorpresa nell’andata dei quarti di finale per il titolo del campionato di calcio Uisp Empoli Valdelsa. Partiamo proprio dal risultato più a sorpresa, ossia il successo per 1-0 a Monteboro del Fibbiana sui pluricampioni della Ferruzza. Ultimi a qualificarsi per questa fase finali, i montelupini hanno vinto il primo round grazie ad un colpo di testa nella ripresa di Tremolanti sugli sviluppi di un corner. Deciso passo avanti per la Casa Culturale, che sempre al Centro Sportivo di Monteboro ha regolato 2-0 il Vitolini con un rigore trasformato da Quaglierini e un centro di Ferrucci. Un successo che permette alla squadra di mister Matteoli di mettere quindi un piede in semifinale in vista della gara di ritorno. La gara più spettacolare, però, è stata quella del Brandani di Montelupo, dove Computer Gross e Gavena hanno impattato 2-2, spartendosi anche i due tempi di gioco.

Il primo si chiude infatti con il doppio vantaggio degli empolesi grazie ai gol di Gabriel Chesi e Masoni, mentre nella ripresa il team di Ceccatelli rimonta con Scannadinari e Tafi. Infine, a Santa Maria finisce reti bianche la sfida tra Real Isola e i campioni in carica del Castelfiorentino. Questo il programma dei match di ritorno della prossima settimana. Lunedì: Fibbiana-Ferruzza (21.30, Santa Maria). Martedì: Gavena-Computer Gross (21.30, Monteboro). Mercoledì: Vitolini-Casa Culturale (21.30, Montelupo Brandani). Giovedì: Castelfiorentino-Real Isola (21.30, Monteboro).