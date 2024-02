Calcio Uisp. Scontro al vertice. La Leoni Arcore medita il sorpasso

Non è la resa dei conti, ma poco ci manca. Perché oggi Gost Standard Bergamo e Leoni Arcore (nella foto), le formazioni che hanno dominato il campionato nazionale di calcio Uisp 2023-2024 Girone Monza Brianza, si ritrovano di fronte al Centro sportivo comunale di Arcore (ore 12.30) per decidere chi sia la più bella del reame. La qualifica, al momento, spetta alla Gost Standard Bergamo, primatista con 40 punti. La squadra arcorese, vincitrice della manifestazione nelle ultime due stagioni, bracca la rivale con due punti in meno. La sfida odierna, in caso di successo degli ospiti, emetterebbe una sentenza quasi definitiva. Soprattutto perché, una volta archiviato questo turno, la Leoni avrebbe a disposizione solo sei giornate per tentare la rimonta disperata. Nella partita dell’andata fu l’attuale capolista ad imporsi per 1 a 0. Gentlemen Monza e Tribe Fc. oggi si affronteranno a Villasanta (ore 13.30, Centro sportivo comunale).

G.G.