Calcio Uisp. Stasera cinque anticipi. Tutti i prossimi incroci

Il quarto turno del campionato Uisp dell’empolese-valdelsa si apre questa sera con 5 anticipi di Serie A1. Tra questi gli incroci più interessanti sono quelli del girone B dove al Buti di Santa Croce sull’Arno si affronteranno Rosselli e Le Cerbaie, rispettivamente terza e sesta in classifica con sole 2 lunghezze a separarle, e a Cambiano andrà in scena Martignana-Casotti, entrambe ultime a zero punti. Nel girone A, invece, un match interessante è quello di domenica mattina a Pozzale tra 4 Mori e Castelnuovo. In A2 tutte in trasferta le tre squadre ancora a punteggio pieno. Nel girone D il Massarella sarà domani al Calugi di Cortenuova contro il Brusciana, mentre nell’altro raggruppamento la Virtus Tavarnelle farà visita al Gs Vico, secondo a meno tre, e l’Unione Valdelsa (ha già riposato) andrà lunedì a San Casciano contro il fanalino di coda.

Ecco il programma completo. Serie A1, girone A – Stasera: Strettoio Pub-Real Isola (21.30, Montaione); Limitese-Sovigliana (21.30, Montelupo Brandani). Domani: Ferruzza-Scalese (14.30, Massarella); Gavena-Fiano Certaldo (15, Gavena). Domenica: 4 Mori-Castelnuovo (10, Pozzale). Lunedì: Casa Culturale-San Gimignano (21.15, San Miniato Basso). Riposa: Stabbia. Girone B – Stasera: Computer Gross-Usap (21, Santa Maria); Martignana-Casotti (21, Cambiano); Rosselli-Le Cerbaie (21.15, Santa Croce sull’Arno). Domani: La Serra-Valdorme (14.30, La Serra). Lunedì: Boccaccio-Vitolini (21.15, Gambassi); Fibbiana-Staggia (21.30, Turbone). Serie A2, girone C – Domani: Spicchiese-Montespertoli (14.30, Pagnana); Brusciana-Massarella (14.30, Cortenuova); YBPD United-Vinci (15, La Scala). Lunedì: Pitti Shoes-Mastromarco (21, Montaione); Monterappoli-Molinese (21.15, Montelupo Brandani); Ortimino-Sciano (21.30, Baccaiano). Riposa: Atletico Team. Girone D – Domani: Gs Vico-Virtus Tavarnelle (15, Vico d’Elsa); Le Botteghe-Borgano (15, Le Botteghe). Lunedì: Corniola-Malmantile United (21.15, Pagnana); Catenese-San Quirico (21.15, La Scala); Piaggione Villanova-San Pancrazio (21.30, Villanova); Arci San Casciano-Unione Valdelsa (21.30, San Casciano).