Emozioni, gol e partite memorabili. Al ‘Franchi’ poche le gioie amaranto

Non può che evocare bei ricordi di anni spesso gloriosi la sfida con il Livorno per il Siena. Una sfida che manca da sei anni ma che resta uno dei derby toscani per eccellenza. Sono ben 29 infatti i precedenti in campionato contando solo quelli dello stadio ‘Artemio Franchi’ tra Robur e Livorno che si sono incontrate in tutte le categorie professionistiche, ovvero dalla A alla C2 passando per la serie B, la C1 e la C unica. Il bilancio è favorevole ai bianconeri: undici sono le vittorie dei padroni di casa, tre quelle degli amaranto e quindici i pareggi. Il Siena è in vantaggio anche nei gol realizzati: 29 contro 15. Il risultato che è uscito più volte è stato lo 0-0 che si è verificato dieci volte segue l’1-0 con sei volte. Il primo incontro tra le due compagini a Siena risale al 9 febbraio 1936 (serie B), e terminò 0-0. Passando a momenti più recenti l’ultima vittoria del Siena risale al campionato 2016/17 quando alla nona giornata i bianconeri si imposero per 1-0 grazie al gol di Gentile, meteora al Siena, al 93’. Gli amaranto che fra l’altro in apertura fallirono un calcio di rigore con il brasiliano Murilo. L’ultimo pareggio tra le due formazioni è avvenuto il 4 ottobre 2009 nella la sfida valevole per la settima giornata del campionato di serie A 2009/10 si chiuse sullo 0-0. Come detto sono tre invece le vittorie amaranto. L’ultimo successo risale al 4 novembre 2017: la formazione dell’attuale allenatore della Sampdoria Sottil vinse 2-1 una gara che poi si rivelò fondamentale per la vittoria del campionato di C mentre il Siena rimase con un pungo di mosche in mano. Vantaggio labronico ad inizio ripresa col bomber Vantaggiato. Pareggio del difensore centrale della squadra di Mignani, Sbraga, infine al terzo minuto di recupero ancora Vantaggiato approfittò di una distrazione della difesa di casa per segnare una rete pesantissima. Quel successo arrivò esattamente dieci anni dopo quello precedente: era l’11 novembre 2007 e il match finì 3-2 per il Livorno, ma si trattava di serie A. Tavano, Bergvold e Knezevic segnarono i tre gol della vittoria mentre per il Siena in gol Maccarone e Loria. Quel ko fu fatale a Mandorlini. Al suo posto tornò Beretta e il Siena si salvò con una bellissima rimonta mentre i labronici tornarono in B. Indimenticabili i successi casalinghi bianconeri del 97/98 in C1 (1-0, Bresciani) e del 10/11 in B, 4-0 grazie a Calaiò, doppietta, Mastronunzio e Vergassola. Infine una curiosità: quello di domenica sarà il primo Siena-Livorno in serie D. Guido De Leo