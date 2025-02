Calcio Uisp. Verso le finali scudetto. Lotta per il quarto posto

Con Casa Culturale, Ferruzza e Vitolini già sicure della qualificazione ai quarti di finale per lo ‘scudetto’ Uisp dell’Empolese-Valdelsa, e con Limitese, Real Isola, Computer Gross e Rosselli ormai prossime a strappare il pass, resta avvincente la lotta per il quarto ed ultimo posto utile nel girone B di Serie A1. Dopo l’ultimo turno, grazie al 3-1 rifilato al Valdorme e al contemporaneo ko del Fibbiana a Stabbia con Le Cerbaie (decisivo Riccio), al momento è il Martignana davanti di un punto. In A2, invece, il Massarella piega anche la Spicchiese con i sigilli di Talini e Bennati e allunga in vetta al girone C sulla Molinese, fermata sul 2-2 dall’Ortimino. Nell’altro raggruppamento del secondo livello, pronto riscatto della capolista Unione Valdelsa, che dopo il primo ko stagionale torna a correre regolando la Virtus Tavarnelle con un rigore di Pucci. Alle sue spalle mezzo passo falso del Malmantile United a San Pancrazio. Di seguito, comunque, ecco il quadro completo di tutti i risultati dell’ultima giornata.

Serie A1, girone A: Real Isola-Scalese 0-0; Limitese-Stabbia 2-0; Castelnuovo-Ferruzza 1-3; San Gimignano-4 Mori 4-3; Gavena-Casa Culturale 1-4; Sovigliana-Strettoio Pub rinviata. Riposava: Fiano Certaldo. Classifica: Casa Culturale 50; Ferruzza 46; Limitese 32; Real Isola 31; Scalese 24; Sovigliana 23; Gavena 21; Castelnuovo 20; Strettoio Pub 18; 4 Mori 17; San Gimignano 13; Stabbia e Fiano Certaldo 10. Girone B: Computer Gross-Casotti 1-0; Martignana-Valdorme 3-1; Le Cerbaie-Fibbiana 1-0; Staggia-Vitolini 1-1; La Serra-Boccaccio 1-1; Rosselli-Usap rinviata. Classifica: Vitolini 42; Computer Gross 32; Rosselli 31; Martignana 23; Fibbiana 22; La Serra 20; Usap 19; Le Cerbaie 18; Staggia 16; Casotti e Valdorme 15; Boccaccio 6.

Serie A2, girone C: Ortimino-Molinese 2-2; Monterappoli-Mastromarco 2-1; Massarella-Spicchiese 2-0; Vinci-Brusciana 2-0; YBPD United-Sciano 1-2; Pitti Shoes-Atletico Team 1-2. Riposava: Montespertoli. Massarella 47; Molinese 39; Sciano 33; Ortimino 31; Montespertoli 30; Pitti Shoes 29; Monterappoli 28; Vinci 27; Mastromarco 22; Brusciana e Spicchiese 16; Atletico Team 11; YBPD United 4. Girone D: Unione Valdelsa-Virtus Tavarnelle 1-0; Corniola-Catenese 3-2; Le Botteghe-Arci San Casciano 3-0; San Quirico-Gs Vico 0-2; San Pancrazio-Malmantile United 1-1; Arci Cerreto Guidi-Piaggione Villanova 3-2. Riposava: Borgano. Classifica: Unione Valdelsa 41; Malmantile United 37; Arci Cerreto Guidi 36; Gs Vico 34; Le Botteghe 33; Piaggione Villanova 31; Corniola 29; San Quirico e Virtus Tavarnelle 26; San Pancrazio 14; Catenese 10; Arci San Casciano (-1) e Borgano 6.

Si.Ci.