Calcio Under 14. Un torneo in nome di mister Lapomarda

Quattro squadre per un trofeo. Ma, soprattutto, per ricordare un mister che ha lasciato un gran bel ricordo come Vincenzo Lapomarda. Nel nome di Lapomarda, morto nel 2014 a 67 anni, oggi le formazioni della categoria giovanissimi Under 14 di Monza, Pro Sesto, Ges e Tribiano, si affronteranno per inseguire il primo posto nel Memorial a lui dedicato. La prima semifinale verrà disputata alle 9.30 tra Ges e Pro Sesto. Alle 11 sarà il turno di Tribiano e Monza.

Alle 15 la finale per il terzo posto. Il primo, invece, sarà messo in palio dalla finale alle 16.30. Anche in questa quinta edizione della competizione ogni partita dovrà essere disputata all’insegna della correttezza e del rispetto di determinati valori. Proprio quelli che Lapomarda, allenatore di Ges, Pro Victoria e Gerardiana, predicava quotidianamente. Il Memorial sarà disputato al Centro sportivo Ambrosini di via Solferino gestito dal Ges. Spiega il figlio Gianpiero (in foto col presidente Ges Francesco Vincelli): "Vogliamo che a vincere sia l’amicizia".

Gianni Gresio