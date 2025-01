Calcio Under 15. Sanmichelese, . Raimondi è azzurro

Una convocazione prestigiosa quella che ieri ha portato Tommaso Raimondi, difensore centrale classe 2010 della Sanmichelese (foto), presso il Centro Sportivo Montichiarello a Montichiari, nel Bresciano, agli ordini del selezionatore Fabian Valtolina. L’ex attaccante fra le altre di Bologna e Samp guida la rappresentativa Under 15 della Lega Nazionale Dilettanti e a Montichiari ha portato 44 ragazzi 2010 individuati nei club di Emilia Romagna, Friuli, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino e Veneto. Raimondi è l’unico modenese del gruppo e uno dei sette della nostra regione. Nato a Sassuolo, Raimondi è un centrale di piede mancino dal gran fisico (195 centimetri) che ha fatto tutta la trafila alla Sanmichelese ed è seguito già dal Modena, ma non solo. "Un grande orgoglio per noi questa convocazione – spiega il responsabile del settore giovanile biancoverde Mauro Orlandi – soprattutto perché oltre alle doti tecniche è un ragazzo d’oro, educato e rispettato da tutti i suoi compagni".

d.s.