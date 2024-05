Calcio. Valbisenzio e Naldi in Seconda. La Briglia spera nel ripescaggio

Valbisenzio Academy e Polisportiva Naldi prenderanno parte alla Seconda categoria, ma non è escluso che La Briglia Vaiano possa essere ripescata per completare la composizione dei gironi. E Salvatore Mazzola della Valbisenzio si è laureato capocannoniere della Terza Categoria con 25 gol, precedendo Alessio Fratoni della Libertà Viaccia (21) e il compagno d’attacco Luca Rossellò a quota 20. Sono i verdetti del campionato di Terza, che con la disputa della finale dei playoff può dirsi ormai chiuso a tutti gli effetti. La Valbisenzio si è dimostrata la squadra migliore del lotto e lo dicono i numeri che hanno portato il sodalizio vaianese alla vittoria del torneo: 86 i gol fatti, solo 20 quelli subiti. In Seconda ci sarà però un nuovo allenatore, visto che a guidare il gruppo non sarà più Antonio Imbriano. Da menzionare anche il rendimento del San Giusto, che pur chiudendo in quinta posizione ha vinto la Coppa Faggi e fino a pochi secondi dal termine dei supplementari delle semifinali playoff vedeva già la finalissima. Occhio poi alle retrocesse dal piano superiore: ci sarà il Prato Nord reduce da un’annata-no, il Vernio che ha pagato dazio ad un secondo scorcio stagionale da horror ed una Galcianese che non molte stagioni fa sembrava potesse ambire al salto in Promozione. Ci sono insomma tutti gli ingredienti per una Terza di spessore, a partire dal prossimo settembre.