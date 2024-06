Calciomercato dilettanti. Giannò torna al Foligno. Colpi under Pierantonio. Nuova Alba: Mariani

PERUGIA – Alessandro Giannò (foto) vestirà la maglia del Foligno. Un ritorno in piena regola per l’attaccante che ha vestito la maglia del Città di Castello, parentesi rispetto ai suoi trascorsi con la maglia del Foligno, alternati al passaggio alla Triestina. In Eccellenza doppio ingaggio in casa Pierantonio sul fronte under. Dal Branca arriva il portiere Damiano Sergiacomi (04), mentre in difesa ecco l’ex Sansepolcro Lorenzo Montefusco (05). In attacco l’obiettivo principale del presidente Fumanti resta l’ex Branca Alessio Fastellini (94). Tornando in Promozione, cala il tris la Marra con il ds Sergio Cocchini che ha annunciato gli arrivi dell’esterno Mattia Proietti (97) dalla Nestor, del jolly ex Ventinella Francesco Montacci (99) dal Tuoro e del difensore David Barluzzi (00) dal Castel del Piano. Blocco di conferme in casa Pontevecchio, con i rossoverdi che vedono il ripescaggio in Eccellenza dietro l’angolo. I rossoverdi hanno definito l’arrivo di Depretis, Mancinelli, Castelletti, Cucchiararo, Checcaglini, Costantini, Monacchia, Pierassa, Sevieri, Toscano, Vinciarelli e Cesaroni. Secondo acquisto in casa Nuova Alba. Il ds Ceceroni ha infatti ufficializzato l’arrivo del centrocampista Simone Mariani (93) dal Ventinella.