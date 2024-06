Calciomercato dilettanti, il Rassina conferma sia Squillantini che Soldani. Il Foiano ha deciso: tocca ad Argilli

La partenza di Paolo Marchi da Foiano ha portato la società amaranto ad affidare ad Alessandro Bacci il ruolo di direttore sportivo del sodalizio amaranto dove per la panchina è stato scelto Stefano Argilli. Per Marchi c’è la nuova avventura come direttore a Montevarchi. A Cortona è stata raggiunta l’intesa con Gabriele Santini che resterà quindi alla guida degli arancioneri anche nella prossima stagione. Il Montagnano saluta Juan Pablo Sale che lascia i torelli dopo una sola stagione, mentre il Valdichiana comunica le partenze di Ali Zober, Alessandro Sereni, Albert Asfandiyarova e Francesco Brilli oltre ai già segnalati Vittorio Tavanti e Francesco Mostacci (passatoal Bettolle). Infine appendono gli scarpini al chiodo il difensore Massimo Lovari e Mattia Giorgini. Soldani resta in forza al Rassina che riparte dal tecnico Squillantini e a proposito di conferme in panchina il Badia Agnano dopo la vittoria ai playoff proseguirà con Alan Erpici. Il Terontola ha ufficializzato l’arrivo dell’attaccante Leonardo Amato, ex Montefollonico e Virtus Asciano.