Calciomercato dilettanti. Zebre: via Minichino. È arrivato Ferrarese

Un altro pezzo di autentica viaregginità e fortemente legato ai colori bianconeri lascia le zebre. Da ieri pomeriggio Davide Minichino non è più un giocatore del Viareggio. Il centrocampista classe ‘98, che era quello dell’attuale rosa bianconera col maggior numero di presenze (166) nella storia del club, ha chiesto e ottenuto la rescissione del contratto. I motivi comunicati ufficialmente dalla società sono esclusivamente lavorativi... ma è evidente che dietro c’è anche dell’altro: vale a dire lo scarso impiego sin qui in questa stagione d’Eccellenza, specialmente nella gestione Amoroso. Il Viareggio così si è ritrovato con l’estremo urgente bisogno di trovare un mediano perché in mezzo al campo numericamente (ma anche qualitativamente) le zebre hanno già la coperta cortissima… avendo messo fuori rosa da mesi pure Stefano Marinai, che non sarà reintegrato dal club continunando a tenerlo da emarginato in casa.

Il buco è stato subito riempito, già ieri sera, con l’ufficializzazione dell’innesto del classe 2003 Tommaso Ferrarese, ex Aglianese e Sona in Serie D che vanta trascorsi giovanili nell’Hellas Verona. "Sono molto felice di essere qua – queste le prime parole da bianconero del figlio d’arte Ferrarese – Viareggio è una piazza importante che ha fame di calcio, proprio come me".

"Minichino per motivi lavorativi non può più garantire il massimo della disponibilità richiesta dalla società – si legge nel comunicato bianconero – a malincuore accogliamo la sua decisione e lo ringraziamo per tutti questi anni ricchi di successi trascorsi insieme, augurandogli le migliori fortune professionali". Per lui c’è la coda in Versilia tra Pietrasanta e Forte dei Marmi in Promozione, Capezzano e Torrelaghese in Prima categoria.

Intanto l’attaccante versiliese classe ‘99 Leonardo Imbrenda (ex Camaiore e Seravezza… che da piccolo esplose a Capezzano) lascia il Mobilieri Ponsacco attualmente penultimo in Eccellenza Toscana (girone A) e scende di categoria, accasandosi al Sansovino capolista in Promozione Toscana (girone C).

Simone Ferro