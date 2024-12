Calciomercato. Doka passa al Foiano. Piace Cruciani. Terzi al Tegoleto

Non conosce sosta il mercato dei dilettanti. Ufficializzato lo scambio di attaccanti in Valdichiana con il passaggio di Doka, arrivato in estate, dalla Castiglionese al Foiano. Gli amaranto nel frattempo salutano Adami che si accasa in maglia viola. La Sansovino lascia partire l’esperto Cruciani che piace al Foiano: l’intesa sarebbe ad un passo. Il Montagnano lascia partire dopo sette stagioni capitan Mazzoni, oltre a Sestini. Il Tegoleto dopo aver riportato in biancorosso Palazzini ha raggiunto l’accordo con Nicola Terzi. In uscita Rossetti e Ricciarelli. Billi lascia il Viciomaggio per approdare all’Arno Castiglioni Laterina. Movimenti anche in Casentino dove Cincinelli lascia Bibbiena per passare salvo sorprese al Capolona Quarata.