Calciomercato: Eccellenza. Il Real FQ prende Bracci. Perignano a Fanani

Non solo al Viareggio è in atto la rivoluzione invernale. Anche al Real Forte Querceta, seppur in maniera meno netta, non si scherza sul fronte dei movimenti fra uscite ed entrate. Del resto in Versilia inevitabilmente ci tira un po’ l’aria del “porto di mare“. E quando c’è da cambiare per “rimettere la barca pari“ i club sono sempre pronti ad intervenire per dare una svolta positiva ad una stagione che sta(va?) prendendo una piega diversa dalle aspettative. Il Viareggio in tutto finora da inizio annata ha fatto registrare ben 10 tagli, acquistando in corsa 8 nuovi giocatori (fra cui pure il comprato e poi rivenduto Caggianese, durato 2 mesi). E non è finita qui... dato che va piazzato Marinai e definiti i casi Sorbo e Sapienza. Mentre in arrivo si cercano ancora un centrocampista e un altro attaccante.

Il Real FQ invece rispetto alla rosa iniziale ha salutato 5 elementi, innestandone altrettanti e cambiando soprattutto davanti dove ha bocciato Micchi-Mangiarotti puntando forte su Smecca, sul 2005 Pavlenko e sull’ultimo colpo Matteo Bracci. Il centravanti classe ’98 appena arrivato da Perignano è il regalo che Buglio ha trovato sotto l’albero, nel tentativo di risollevare le sorti di un reparto d’attacco sin qui alquanto spuntato. "Questo è un ambiente che mi è sempre piaciuto – dice Bracci – la dirigenza mi ha fatto sentire importante e mi ha apprezzato tanto, sia come giocatore che come persona. Vogliamo fare un girone di ritorno importante".

Intanto continua “il valzer delle panchine“ nel girone A di questa Eccellenza Toscana dominato dal Camaiore (che è a +12 sulla seconda, a 14 turni dalla fine). Dopo i cambi di Castelnuovo (Gatti-Vangioni), Viareggio (Santini-Amoroso), Fucecchio (Dell’Agnello-Targetti), Real FQ (Cipolli-Buglio), Mobilieri Ponsacco (Macelloni-Tocchini) adesso cambia guida tecnica anche la 6ª società su 16: è il Fratres Perignano che nel giorno di Santo Stefano ha dato il benservito a Roberto Falivena, affidando la panchina al 52enne garfagnino Pacifico Fanani (ex River Pieve, GhiviBorgo e Aglianese).

Simone Ferro