Calciomercato. La Maceratese su Nasic, la Sangiustese si affida di nuovo al portiere Rossi

La Maceratese insiste con il centrocampista Armin Nasic, classe 2000 nella passata stagione nel Tolentino, in precedenza ha giocato con il Piccardo Traversetolo (Emilia Romagna), ma anche con Valdichienti Ponte (ora Sangiustese), Montegiorgio. Piace poi il centrocampista Alessio Bracciatelli, ex Tolentino. La Sangiustese affida di nuovo la porta a Christopher Rossi che conosce bene l’ambiente avendo giocato con il Valdichienti Ponte, per la difesa piacciono Ruggero Lanza, un giocatore che il tecnico Giandomenico conosce per averlo allenato nell’Atletico Ascoli, e il centrocampista Alessio Bonifazi, ex Chiesanuova. Si dividono le strade tra la Sangiustese e i difensori Marco Sabatini e Giorgio Tombolini. Il Matelica e il Tolentino hanno chiesto informazioni sul difensore argentino Facundo Graziano che ha giocato in Abruzzo così come Leopoldo Pastafiglia che potrebbe interessare Sangiustese e Castelfidardo. Il Trodica si assicura il portiere Edoardo Febbo, classe 2006, cresciuto nella Fermana, con un’esperienza con l’Usa Fermo e lo scorso anno alla Pistoiese dove si è diviso tra prima squadra in D e la juniores. La società ha poi confermato il centrocampista Francesco Romagnoli. Il Corridonia ha potenziato il centrocampo con Nicola Pucci, ex Aurora Treia e Maceratese. La Cluentina ha confermato il portiere Marco Rocchi; i difensori Matteo Scoccia, Marco Menghini, Michele Pagliarini e Lorenzo Cotichelli; i centrocampisti Andrea Mancini, Tommaso Trobbiani, Tommaso Montecchiari e Leandro Torresi; gli attaccanti Riccardo Ricotta e Riccardo Cappelletti.