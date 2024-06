Calciomercato. La Sangio riparte da Bonura, il Subbiano si affida a Guidotti e conferma Gisti

Marco Bonura (nella foto) è il nuovo allenatore della Sangiovannese. La fumata bianca è arrivata nella giornata di ieri. Di fatto la società valdarnese punta su un proprio ex calciatore visto che Bonura è stato un centrocampista della Sangio allenata da Leonardo Acori, promossa in Serie C2 nella stagione 2000/01. Dal 2013 ha intrapreso la carriera di allenatore nelle giovanili del Gubbio e l’anno successivo, sempre a Gubbio, come secondo di Acori in Lega Pro. Nelle passate stagioni ha guidato Bastia, Sansepolcro, Trestina e Follonica Gavorrano. Il tecnico sarà presentato alla stampa nei prossimi giorni. restando in tema di mercato il Subbiano affida la panchina ad Alessio Guidotti, mentre la squadra Juniores è affidata a Marco Bacci. Sul fronte conferme resterà in gialloblù il capitano Gisti. Vacchiano è in uscita dal Viciomaggio con cui è salito in Promozione mentre il Montagnano lascia partire D’Abbrunzo sul quale è forte il pressing dell’Acquaviva. Leonardo Bianchi - ex Scandicci, Pianese, Sansovino, Castiglionese e Lucignano - è corteggiato da numerosi club anche aretini di Promozione. Gianluca Scarnicci è il nuovo allenatore dell’Ambra, mentre Giancarlo Busatti dopo l’esperienza da direttore sportivo a Castiglion Fiorentino e Montagnano ripartirà dalla Fratta San Caterina dove in panchina torna Federico Gallastroni. In attacco i rossoverdi si regalano il colpo La Ferla, miglior marcatore nell’ultimo torneo di Seconda categoria con la maglia del Bettolle.