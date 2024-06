Calciomercato, raffica di colpi. Tre innesti per la Rondinella. Russo (ex S. Donato) al Livorno

E’ un mercato dilettanti sempre più in fibrillazione con diverse trattative di spessore concluse in queste ultime ore. In primo piano, c’è la Rondinella Marzocco del presidente Bosi che con il ds Alessio Mamma ha messo a segno alcuni colpi importanti per il prossimo campionato di Eccellenza. Dopo l’acquisto di Lorenzo Noviello (2005) dal Firenze Ovest, il dirigente biancorosso ha ingaggiato dalla Colligiana il forte attaccante Alessandro Polo (2001), la punta esterna Alessio Frezza (2001) della Lanciotto Campi e ha trovato l’accordo con Andrea Baldesi (2001) della Sangiovannese. Fra queste new entry, c’è da annotare un’uscita importante, quella del difensore Niccolò Ricchi che andrà a giocare in serie D con il Siena.

Anche la Sestese si sta mettendo in moto. Sembra giunta in dirittura d’arrivo la trattativa con il Luco per il passaggio in rossoblù del centrocampista Alessandro Cirillo (2002). Nel Gambassi c’è l’inserimento di Luigi Buscè, esterno (1998) figlio d’arte, ex giocatore di Fortis, Pontassieve e Montespertoli. Per la Promozione, nel San Piero a Sieve (dopo la riconferma dell’allenatore Cristiano Signorini) il direttore sportivo Matteo Grossi sta lavorando per riconfermare lo zoccolo duro della squadra, ripartendo dal capitano Rodrigo Frilli, dal centrocampista Mattia Gori e dal portiere Francesco Sequi.

Infine, per la serie D la nuova Pistoiese Fc del presidente Sergio Iorio ha scelto Domenico Giacomarro, reduce dalla vittoria del campionato di serie D con l’Altamura. Infine, il centrocampista Romanelli è sempre più vicino al Poggibonsi e il fantasista Senesi potrebbe andare al San Donato di Vitaliano Bonuccelli. Fra gli ex giocatori del San Donato, Tommaso Carcani è vicino al Montevarchi, mentre Federico Russo (1997) ha accettato il Livorno dove ritroverà l’allenatore Indiani e il diesse Bicchierai.

Giovanni Puleri