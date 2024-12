Calciomercato. Sabattini saluta il Fedini. La Sangio corre ai ripari

Dopo l’anticipazione di ieri mattina è arrivata nel pomeriggio l’ufficialità: Lorenzo Sabattini ha ufficialmente rescisso il suo contratto con la Sangiovannese.Un’offerta molto importante, proveniente dal campionato di serie D, ha indotto il centrocampista pesarese a salutare l’azzurro dopo 15 presenze e prestazioni all’altezza della situazione. Non è stato un addio consensuale, proprio il ventitreenne ha chiesto espressamente alla società di voler andare via a fronte di un’offerta a suo dire irrinunciabile. Ignota, al momento, la destinazione ma è stato quasi un fulmine a ciel sereno perché soltanto nelle ultime ore il giocatore ha manifestato la sua volontà di lasciare San Giovanni, nel bel mezzo del mercato e a una giornata dalla fine del girone di andata. Bonura perde uno se non il pezzo migliore elemento della rosa, la società si sta già muovendo per rimpiazzarlo ma trovare un centrocampista delle sue caratteristiche, in linea con il budget che ci si può permettere, non è assolutamente facile.

Mas. Bag.