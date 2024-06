Calciomercato Serie A: Holm nome nuovo per la Juventus, l'Inter stringe per Martinez

Milano, 21 giugno 2024 – Continua a sobbollire a fuoco estremamente lento il pentolone del calciomercato di Serie A, che con tutta probabilità prenderà quota dopo la fine dell’Europeo: in casa Juventus nelle ultime ore si è continuato a lavorare per portare Douglas Luiz alla corte del nuovo tecnico bianconero Thiago Motta. L’affare procede a piccoli ma importanti passi, perché il club bianconero avrebbe trovato l’accordo di massima con il giocatore per un contratto quadriennale da cinque milioni a stagione. Non è però ancora stata trovata la definitiva quadratura del cerchio con l’Aston Villa, che ha la necessità di far cassa entro il prossimo 30 giugno per restare nei paletti del fair play finanziario. Dopo aver escluso dalle contrattazioni la figura di Weston McKennie (l’americano non ha trovato l’intesa con la Juve per la buonauscita), le parti hanno le parti hanno iniziato discutere della possibilità di inserire Samuel Illing jr. ed Enzo Barrenechea come parziali contropartite a cui aggiungere una cifra vicina ai 20 milioni per arrivare al prezzo di circa 60 milioni fissato dai “Villians” per privarsi del talentuoso centrocampista brasiliano. La Juve, nel frattempo, lavora per rinforzare anche la difesa e il nome nuovo – rilanciato anche da Sky Sport – è quello di Emil Holm: l’esterno difensivo svedese, classe 2000, non è stato riscattato dall’Atalanta, facendo così ritorno dopo il prestito allo Spezia. Difficile ipotizzare che possa restare in terra ligure. Oltre a quello della Juventus, sul giocatore c’è il forte interesse del Bologna, fresco di qualificazione in Champions e molto attivo sul mercato. Per rinforzare le corsie esterne ai rossoblù piace anche un altro ex Atalanta (che segue con interesse l’attaccante Orri Oskarsson) e Inter: si tratta del tedesco Robin Gosens, in uscita dall’Union Berlino che lo valuta circa 10 milioni. Nelle ultime ore, la distanza tra le parti si sarebbe leggermente assottigliata e la sensazione è che presto l’esperto diesse rossoblù Sartori possa regalare al nuovo allenatore Vincenzo Italiano una nuova pedina di talento e qualità. Il club bolognese è però alla ricerca anche di una punta: sfumato Pavlidis, a un passo dal Benfica, le attenzioni dei felsinei sarebbero ricadute su Fotis Ioannidis, che il Panathinaikos valuta circa 25 milioni. Passando all’Inter, si continua a lavorare per rinforzare il pacchetto portieri. Il prescelto è come noto Josep Martinez del Genoa, club a cui i nerazzurri vorrebbero offrire, oltre a una cifra non lontana dai 15 milioni, il cartellino dell’ex Cagliari Gaetano Oristanio. Le parti sarebbero molto vicine alla fumata bianca, anche se il Venezia del direttore sportivo Filippo Antonelli – ieri nella sede nerazzurra – non parrebbe intenzionato a mollare la presa sull’ex Cagliari e vorrebbe inserirlo in un possibile affare che porterebbe in nerazzurro il centrocampista statunitense Tener Tessman, reduce da un’eccellente stagione in laguna. Infine, nessuna grossa novità in casa Milan, dove si continua a lavorare sottotraccia per portare alla corte do Fonseca Joshua Zirzkzee. I contatti tra le parti continuano incessanti ma lo scoglio restano i 15 milioni di commissioni chiesti dall’agente del giocatore, Kia Joorabchian. Sul fronte delle possibili uscite, invece, si parla dell’interesse di Independiente e Atalanta per Marco Pellegrino e Alexis Saelemaekers, mentre sembrano poco concrete le voci di un interesse del PSG nei confronti di Rafa Leao.