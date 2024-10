Calciomercato Serie D ed Eccellenza e Coppa di Promozione. Turini al Seravezza. Gioca il Forte

Continua il mercato nei dilettanti. In Serie D il Seravezza Pozzi ha fatto un innesto di rifinitura alla rosa ingaggiando, dopo lo stiramento del jolly 2005 Sforzi, il terzino multifascia Matteo Turini: 2005 che può giocare come laterale a destra o a sinistra. Nella passata stagione era al Livorno mentre in precedenza ha vestito la maglia del GhiviBorgo sempre in D. Dopo aver completato il proprio percorso giovanile nel Pisa, Turini (in foto) la prima esperienza fra i grandi la fece nell’annata ’22/23 al Ponsacco. E ora diventerà verdazzurro.

In Eccellenza invece grossi movimenti al Cenaia (rivale per il titolo di Camaiore, Viareggio e Real FQ) dove sono stati tagliati bomber Andreotti, Marcon (che si è strappato) e Tersigni. In nerarancioverde ecco il duttile Remorini e poi arriverà una punta.

In Coppa di Promozione stasera alle 20.30 scende in campo il Forte dei Marmi sul campo della Lunigiana Pontremolese: designata terna tutta livornese con l’arbitro Gregorio Maria Manduzio e con gli assistenti Marco Di Spigno e Federico Costantini.