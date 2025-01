Calciomercato Serie D. Il Seravezza batte due colpi under. Fatti il 2005 Rainieri e il 2006 Sava

Si è aperto il calciomercato dei professionisti ed il Seravezza in Serie D si è subito fatto trovar pronto trattando per tempo due giocatori con club di Serie B come Spezia e Sampdoria riuscendo a rafforzare il proprio già notevole parco giovani. La società verdazzurra del presidente Lorenzo Vannucci ha infatti acquistato i duttili esterni in quota Tommaso Rainieri e Samuele Sava. Rainieri è un 2005 preso dallo Spezia: laterale ideale come "quinto" di centrocampo ed in grado di disimpegnarsi bene sia sulla fascia destra sia su quella sinistra. Il vero colpo però è stato Sava, 2006 dalla Sampdoria, poiché sul ragazzo c’era davvero un forte interesse di diversi "top club" di Serie D... ma l’ha spuntata il Seravezza sulla folta concorrenza. Sava è un esterno che può pure lui giocare su ambo le corsie anche se rispetto a Rainieri ha caratteristiche più offensive che lo renderanno un’arma importante come ala nei vari moduli adottati da Lucio Brando (soprattutto nel 4-2-3-1 e nel 4-3-3).

Per due nuovi "under" che entrano ce ne sono però ben quattro che escono dato che stavano trovando ben poco spazio nelle rotazioni di Brando, che come giovani finora ha puntato parecchio soprattutto sui vari Stabile (2004), Bocci (2005), Paolieri (2006) oltre che sui 2004 Salerno e Accorsini, sui 2005 Turini, Bartolini e Sforzi e sui 2006 Sessa e Conde. I quattro ceduti sono tutti difensori o esterni: Matteo Beconcini (2005 che va alla Sammaurese), Thomas Caddeo (2005 svincolato), Tommaso Casani (2005 che rientrerà alla Virtus Entella e cui è fortemente interessato il Camaiore in Eccellenza) e Peter Piccolo (2006 che rientra dal prestito a Sassuolo).

Il mercato seravezzino comunque potrebbe non essere finito qui: qualora ci fossero le condizioni giuste sarebbe possibile infatti anche un altro acquisto "over" in mediana per arrivare così ad avere in rosa 11 "vecchi" dando ancor più scelta a Brando. Chi prenderà il ds Calistri?