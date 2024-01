Calciomercato Serie D. Il Seravezza prende Nannetti e De Ferdinando

Ridefinisce alcuni dettagli della sua rosa il lanciatissimo e ambizioso Seravezza Pozzi in Serie D che chiude la propria finestra di mercato invernale di riparazione (in questo caso più giusto definirlo di aggiustamento... perché da riparare non c’è niente, anzi) con un totale di 5 uscite e di 3 entrate. Rosa verdazzurra dunque leggermente sfoltita a livello numerico. L’operazione più importante è stata quella per rinforzare il centrocampo con l’esperienza e lo spessore del 27enne Lorenzo Simonetti (ex Aglianese con tantissima Serie C alle spalle). Questo ingresso del giocatore che andrà a contendere una maglia agli ora non più titolarissimi inamovibili Granaiola e Bedini ha portato al taglio del pur forte 2002 Tommaso Leon Del Rosso. Via poi il jolly 2003 Federico Biaggi, pure lui con risoluzione consensuale del contratto. Rientrano invece alla casa madre dai rispettivi prestiti il 2004 Giacomo Forte (alla Carrarese) ed il 2005 Mattias Bonafede (all’Empoli). Invece il 2004 Davide Cherubini è passato in prestito alla Massese scendendo in Eccellenza. Le ultime due entrate nel parco quote sono state infine quelle del 2004 Gianmarco Nannetti (duttile difensore mancino che può fare sia il centrale sia il terzino ed ex Mobilieri Ponsacco e Pisa) e del 2005 Sandro De Ferdinando (esterno sinistro impiegabile sia alto che basso; in prestito dall’Empoli fino al termine di questa stagione). Il ds Leonardo Calistri pare aver operato molto bene anche a questo giro. Mentre è congelata la partenza di Fabio Maccabruni.

Sull’altra sponda versiliese della Serie D il Real Forte dei Marmi Querceta ha comunicato i rientri dai prestiti del terzino sinistro 2004 Michael Nazzaro e del centrocampista 2005 Francesco Morana rispettivamente ai loro club d’appartenenza Carrarese (che dovrebbe girare Nazzaro in prestito al Camaiore) ed Empoli. Il Real Forte dà anche il bentornato al difensore Omar Giubbolini, protagonista della scorsa stagione bianconerazzurra che rientra dopo una parentesi al San Donato Tavarnelle.