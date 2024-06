Calciomercato. Spoleto ritrova il jolly Piantoni. Vitaloni a Cannara

PERUGIA – In Eccellenza bel rinforzo sul fronte under per il Cannara che ha annunciato il ritorno, dall’Angelana, del centrocampista Andrea Vitaloni (04). Primi due squilli anche da parte dell’Umbertide Agape che si affaccia al campionato di Eccellenza dopo la fusione con il Branca. Il dg Davide Scarpellini ha annunciato gli arrivi dei centrocampisti Federico Polidoro (01) ex Pontevalleceppi e Casa del Diavolo e l’ex Trestina e Città di Castello Francesco Xhafa (02). In Promozione. Lo Spoleto vuole provare subito la risalita in Eccellenza e il ds Del Frate continua a rinforzare la rosa a disposizione di Alessandro Cavalli. Ultimo arrivo quello del jolly Luca Piantoni (foto), un ritorno dopo l’ultima esperienza a Cannara conclusa con la promozione in Eccellenza. Fa sul serio la matricola Ponte Felcino, con il ds Tesorini che ha ufficializzato anche gli arrivi del difensore Davide Checchi (02) dal Ventinella dopo il colpo Alex Raccichini (89) dal Cannara. Doppio arrivo in casa Montone. Dal Cannara ecco il difensore centrale Luca Trentini (02), mentre dal Calzolaro ecco il jolly difensivo Gregorio Colcelli. Il ds Claudio Bianchini ha definito anche l’ingaggio dell’under Filippo Capecci.