Camaiore: al via il rifacimento del manto erboso dello stadio Comunale

Dopo l’"ok" arrivato da parte dell’amministrazione comunale di Camaiore per il rifacimento del manto erboso dello stadio Comunale (il campo non è mai stato rifatto fin dalle origini del 1971) con la delibera di 50mila euro per i lavori, a tornare sulla questione è il presidente bluamaranto Michele Pardini, fresco di trionfo in campionato avendo riportato il suo Camaiore dall’Eccellenza alla Serie D.

"Il Comune di Camaiore, nella persona del sindaco Marcello Pierucci, intanto ha fatto un buon primo passo – commenta Pardini – attivandosi dopo le nostre sollecitazioni e quelle di un po’ tutta la comunità, che essendo tornata in ottimo numero allo stadio visti i nostri risultati si è resa conto delle condizioni in cui versava il campo da gioco. Però ci sono diversi punti ancora da affrontare e da migliorare, con interventi richiesti da parte nostra in vista della Serie D e che il Comune sta valutando".

"Aver vinto presto il campionato ci ha agevolati nel programmare la prossima stagione che si prospetta assai più impegnativa a livello logistico e organizzativo – dice il presidente Michele Pardini, che da anni è a capo della società insieme al fratello Norberto – le cose da fare sono ancora molte. Sui lavori allo stadio a breve saranno stabiliti i tempi con date d’inizio e riconsegna del campo. Noi lo abbiamo dato disponibile fino al 7 agosto... per cui ci sono ben quattro mesi di tempo per fare un lavoro che ne richiede due al massimo".

Simone Ferro