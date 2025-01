Camaiore diverso a Cenaia. Il Viareggio deve vincere

Il 4° turno del girone di ritorno offre Cenaia-Camaiore come "big-match" mentre il Viareggio e il Real FQ devono cercare i 3 punti, uno in casa col Certaldo e l’altro in trasferta a Ponsacco. Questa 19ª giornata si è aperta ieri coi due anticipi del sabato Massese-Sestese 1-1 e Sporting Cecina-Pro Livorno 1-2.

Qui Camaiore. Assenze pesanti quelle per squalifica di capitan Zambarda in difesa e di bomber Chiaramonti davanti che oggi saltano il Cenaia e rientrano sabato prossimo nell’anticipo derby al Comunale col Viareggio. Velani stringe i denti. Cristiani (a sua volta fuori, fino all’8 febbraio) potrebbe cambiar modulo davanti, facendo "l’albero di Natale". La strada del rombo però resta la principale. Al “Favilli-Pennati“ dirigerà Niccolò Carnevali di Prato, coadiuvato da Samuele Michele Scellato di Prato e da Matteo Particelli di Carrara.

Probabile formazione (4-3-2-1): 1 Barsottini (C); 2 Borgia, 6 Velani, 5 Zavatto, 3 Belli (2005); 8 Amico, 4 Granaiola, 7 Anzilotti (Da Pozzo); 10 Cornacchia; 11 Nardi (Bacci), 9 Kthella.

Qui Viareggio. Amoroso è senza lo squalificato Luca Remedi, appiedato dal giudice sportivo per ben 4 giornate (per cui salterà anche il Camaiore, il Castelnuovo e la Pro Livorno). E manca anche l’acciaccato Goh. Rientrano però dall’influenza Cosimo Belluomini, Tommaso Ricci e Bertelli. Attesi i gol delle punte. Sul sintetico del Marco Polo, contro il Certaldo, fischierà Giampiero Marongiu di Livorno con assistenti Giovanni Luti di Livorno e Giacomo Pieve di Pisa.

Probabile formazione (4-2-3-1): 1 Carpita (C); 2 Bellini (2005), 5 Ricci, 6 Bertacca, 3 Bertelli; 8 Minichino, 4 Bianchi; 7 C. Belluomini, 9 Morelli, 10 Bibaj; 11 Ortolini.

Qui Real FQ. I 3 punti ottenuti in rimonta contro il fanalino di coda Cuoiopelli sono stati un toccasana. Oggi sul campo del Mobilieri Ponsacco ce ne vorrebbero altri 3 per rilanciarsi in zone più tranquille della classifica. Arbitrerà Andrea Baldasseroni di Pistoia, coi guardalinee Matteo Mucci di Pistoia e Carlo Maria Angelici di Valdarno.

Probabile formazione (4-4-2): 1 Luci; 2 Nicolini, 5 Tognarelli (C), 4 Vittorini, 6 Giubbolini; 7 Jendoubi (2005), 8 Fortunati (Stringara), 10 Bartolini, 3 Lucarelli; 9 Panicucci, 11 Bracci (Scarpa).