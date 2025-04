Camaiore e Cristiani preparano la rosa bluamaranto per la Serie D 2025/26

Dopo l’ufficialità del prolungamento di contratto anche per la prossima stagione in Serie D, il Camaiore e il tecnico Pietro Cristiani sono a lavoro per allestire quella che sarà la rosa bluamaranto 2025/26. Il primo obiettivo è individuare le 4 o 5 conferme illustri da fare sul gruppo della trionfale annata d’Eccellenza.

Potrebbero restare a Camaiore anche nella categoria superiore il difensore centrale 2003 Velani ed il duttilissimo centrocampista Amico. Un altro possibile confermato è il fine palleggiatore mancino Anzilotti, fedelissimo di Cristiani fin dai tempi del Tau Altopascio. Anche il jolly offensivo Cornacchia potrebbe essere un altro elemento da tenere. Nella scelta su tanti degli altri uomini-chiave della stagione appena conclusa inciderà parecchio anche il fatto della diversità dell’impegno tra l’Eccellenza e la D: alcuni elementi che la massima categoria dilettantistica l’hanno già fatta in passato infatti hanno adesso stili di vita, tra famiglia e soprattutto lavoro, che mal si sposano con le esigenze della “settimana tipo“ della Serie D... che come tempo e impegno è quasi professionismo.

E allora ecco che per i vari Borgia (può tornare “a casa“, al Castelnuovo Garfagnana), Granaiola (probabile un suo trasferimento al Pietrasanta, già sfiorato la scorsa estate) e Zambarda (obiettivo di mercato sia del Viareggio sia della “sua“ Massese) potrebbe palesarsi un’inevitabile separazione dal bluamaranto.

Da valutare anche le posizioni del portiere Barsottini e del centravanti Chiaramonti, pure loro molto richiesti sul mercato in Eccellenza (categoria in cui hanno dimostrato di esser top-player). Sul bomber c’è forte il Viareggio (che ri-sonda anche quel Pegollo che potrebbe essere un obiettivo di ritorno a Camaiore) e pure l’Antella...ma c’è la coda.

In settimana il presidente camaiorese Michele Pardini incontrerà i membri dello staff tecnico, con l’intenzione di confermare in blocco tutto il team di Cristiani: il vice Donatello Minichilli, il preparatore atletico Samuele Fiori, quello dei portieri Giovanni Giusti ed il match-analyst costruitosi in casa Albano Fabbri.

Simone Ferro