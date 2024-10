Camaiore mette la quinta, le zebre reclamano. Il derby è bluamaranto con i gol “dei soliti“

viareggio

VIAREGGIO (4-3-2-1): Carpita 7; Frroku 5,5, T. Ricci 6, Sorbo 5, Bertelli 6; Marinai 6,5 (20’ st Minichino 6), Bianchi 6 (33’ st M. Santini 5,5), C. Belluomini 6 (14’ st Chicchiarelli 6); L. Remedi 6,5, Bibaj 6,5; Brega 6 (43’ st T. Belluomini s.v.). (A disp.: Manfredi, Edu Mengue, Panconi, Sapienza, Maurelli). All. S. Santini 5,5.

CAMAIORE (4-3-1-2): Costa 6,5; Borgia 6,5, Velani 7,5, Zambarda 6,5, Belli 6,5; Amico 7, Granaiola 6, Anzilotti 6,5; Cornacchia 7,5 (44’ st Bacci s.v.); Chiaramonti 7, Nardi 7 (35’ st Da Pozzo 6,5). (A disp.: Barsaglini, D’Alessandro, Bologna, Maini, Bastillo, Fanni, M. Ricci). All. Cristiani 7,5.

Arbitro: Raimondo di Taranto 5.

Reti: 39’ pt Cornacchia (C); 50’ st Chiaramonti (C).

Note: espulso S. Santini (V) al 26’ st per proteste; ammoniti Bertelli, L. Remedi e Chicchiarelli (V), Nardi, Anzilotti e Belli (C); angoli 1-2; recupero 0’ pt e 5’ st.

VIAREGGIO – Un derby che poteva anche esser da pareggio viene vinto comunque con merito dal Camaiore che c’ha messo qualcosa in più, sembrando più "dentro" alla partita. Ci sono stati pure episodi che avrebbero potuto cambiare il corso degli eventi (su tutti il gol dell’1-1 annullato a Brega per ravvisato fallo su Zambarda) ma resta il fatto che la formazione bluamaranto è parsa messa meglio in campo, palesando una convinzione generale e una compattezza in ambo le fasi che nelle zebre è un po’ venuta meno. Gli attaccanti del Camaiore poi sono sembrati più "connessi" fra loro di quanto non lo fossero quelli del Viareggio, che hanno cercato per lo più l’iniziativa personale.

Con tre assenze per parte (Bertacca-Benassi-Morelli nei locali; Barsottini-Zavatto-Kthella negli ospiti) la sfida è comunque piacevole... anche se di occasioni nel primo tempo se ne annotano poche. Molte di più nella ripresa. Il derby lo sblocca Cornacchia, dopo gran riconquista palla a metà campo di Amico (su passaggio sbagliato di Sorbo), con “scaldabagno“ all’incrocio. Nel secondo round la rete di testa di Brega, su cross da sinistra di Luca Remedi, viene tolta per una “spintina“ lieve su Zambarda (il gol pareva buono). Nel finale Carpita e Costa fanno alcune belle parate. Poi allo scadere Anzilotti ruba palla a Frroku e vola fino in area nemica dove serve Da Pozzo che apparecchia per il 2-0 di Chiaramonti.

Così il Camaiore infila la quinta vittoria consecutiva fra campionato e coppa, manda il Viareggio a -5 in campionato (dove ora le zebre non sono più imbattute) e “ripareggia“ quel 4-0 incassato nell’andata di coppa avendo poi vinto due volte 2-0 nei successivi scontri diretti.

Simone Ferro