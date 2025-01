Camaiore ora a +9. La capolista un bunker. Impressiona la ferocia

Il punto interno nel derby col Viareggio di sabato ha assunto un valore ancor più importante in casa Camaiore alla luce della brutta sconfitta domenicale del Castelnuovo, che ne ha prese 3 dalla Massese fra le mura amiche del “Nardini“. I garfagnini vincendo sarebbero potuti andare a -6... e invece si ritrovano ora a -9. Quando mancano 10 giornate al termine della regular season, i bluamaranto hanno in mano questo campionato (che stanno dominando con merito). Di “scontri diretti“ con le inseguitrici gliene restano solo due da dover ancora giocare: uno di fila all’altro, tra la 25ª e la 26ª giornata, rispettivamente con Sestese (attuale terza della classe a -10 dalla vetta) in casa e con Castelnuovo in trasferta. All’andata furono due pareggi (1-1 e 0-0). Al ritorno, ad inizio marzo, vedremo che cosa dirà il campo... e come ci si arriverà.

Il calendario tuttavia può sembrare più morbido solo all’apparenza dato che andare sui campi caldi di chi si gioca la salvezza non sarà affatto semplice. Però questo Camaiore sa fare tanti tipi di partite diverse, adattandosi alle circostanze e agli avversari. È una squadra molto ben costruita e molto ben allenata, di cui impressiona soprattutto "la ferocia". Il modo in cui combatte su ogni pallone, in ogni angolo del campo, anche sabato contro il Viareggio ha restituito l’immagine di una squadra di lotta e di governo che effettivamente non dà mai l’idea di poter perdere la partita.

Pensare quante cose sone cambiate, nel modo di giocare (anche tatticamente) ma soprattutto nella testa e nell’atteggiamento, dalla prima uscita stagionale ufficiale: da quella sconfitta in Coppa 4-0 in casa col Viareggio del 1° settembre il Camaiore di Cristiani non ne ha più persa mezza. E il Viareggio nei successivi ultimi 3 scontri diretti non gli ha fatto più nemmeno un gol, dopo avergliene dati 4 in una sola partita.

La forza difensiva (11 clean-sheet su 20 turni di campionato!) è merito del lavoro corale... ma la coppia centrale Velani-Zambarda merita sottolineatura particolare. Nelle 5 gare del girone di ritorno il Camaiore ha preso solo un gol, nell’1-1 a Massa.

Simone Ferro