Camaiore, pari nel finale. Poi sfiora il ribaltone al 93’

PRATO – Finisce in parità lo scontro diretto nelle posizioni playoff di Eccellenza fra lo Zenith Prato ed il Camaiore che nell’anticipo del sabato della prima giornata di ritorno fanno 1-1 allungando così le rispettive strisce positive: per i pratesi è il quinto risultato utile di fila (11 punti in 5 gare), per i camaioresi l’ottavo (18 punti in 8 gare). L’imbattuto Cristiani conferma il modulo 4-3-1-2 ma cambia interpreti alzando D’Alessandro mezzala destra e schierando al suo posto al centro della difesa il 2003 Velani a far coppia con Zambarda. In mediana manca il play mancino Anzilotti (febbre per lui) e allora tocca ad Amico fare il vertice basso del rombo. Assente per influenza pure il 2004 Adami. La partita inizialmente la fa meglio la Zenith che passa anche in vantaggio al 21’ con Lunghi su punizione da lontano. I pratesi giocano uomo su uomo, schierandosi a loro volta col 4-3-1-2. La gara che ne emerge è maschia e combattuta. Il Camaiore dà comunque segnali di star bene. Hanno stretto i denti D’Alessandro e Crecchi nonostante non stessero benissimo, venendo poi tolti quando non ne avevano più.

Nella ripresa i bluamaranto rischiano poco (solo su un paio di ripartenze), colpiscono una traversa con Biagini e collezionano tantissimi corner e da un paio di questi nel finale ci verranno prima l’1-1 di Amico (al quarto sigillo stagionale) e poi al 93’ il quasi ribaltone del 2-1. Decisive le mosse di Cristiani che nel secondo tempo abbassa Biagini in regia e si gioca il tridente pesante davanti con Kthella (poi sostituito da Ricci) dietro le punte Imbrenda-Geraci. Chiusura col 3-4-1-2 per provare il colpaccio. Ma resta un grande punto, su un campo difficilissimo.