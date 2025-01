Camaiore rischia a Massa. Test verità per il Viareggio

L’Eccellenza riparte dopo le feste con un turno di campionato molto atteso: nella prima partita del nuovo anno 2025, nonché 2ª giornata del girone di ritorno, il piatto forte è Massese-Camaiore mentre le altre due versiliesi Viareggio e Real sono in casa.

Camaiore. Allo stadio degli Oliveti un’agguerritissima Massese aspetta l’imbattuta capolista col chiaro intento di essere la prima squadra a battere i bluamaranto in questo campionato. Cristiani (ieri a letto con l’influenza) è ancora senza lo squalificato Cornacchia (che sconta l’ultima delle due giornate rimediate col Ponte Buggianese). Gli apuani sono forti, giovani, motivati (Buffa è il pericolo pubblico numero uno) ma soprattutto in salute (13 i risultati utili di fila fra campionato e coppa). A Massa alle 14.30 fischia Corti di Prato coi guardalinee Puccini di Pontedera e Napolano di Empoli. Probabile formazione (4-3-1-2): 1 Barsottini; 2 Borgia, 6 Velani, 5 Zambarda (C), 3 Belli (05); 8 Amico, 4 Granaiola, 7 Anzilotti; 10 Da Pozzo; 11 Nardi (Bacci o Kthella), 9 Chiaramonti.

Viareggio. L’obiettivo chiaro del 2025 delle zebre è prendersi il secondo posto, provando ad insediare il sinora indiscutibile primato del Camaiore, e giocarsi al meglio i playoff per provare da lì la salita in D. La cura Amoroso ha già dato dei bei frutti. Oggi al Marco Polo Sports Center arriva il Montespertoli ed è gara da 3 punti, con tutti a disposizione. Dirige Sara Foresi di Livorno, assistita da Rama di Livorno e da Ballotti di Pistoia. Probabile formazione (4-2-3-1): 1 Carpita (C); 2 Bellini (05), 5 Ricci, 6 Bertacca, 3 Bertelli; 8 L. Remedi, 4 Bianchi; 7 C. Belluomini, 9 Morelli, 10 Bibaj; 11 Ortolini.

Real FQ. I bianconerazzurri di Buglio ripartono dal match odierno casalingo contro la quotata Sestese, che ha appena ceduto il suo gioiellino 2007 Mazzeo alla Fiorentina. Nel Forte Querceta debutterà il nuovo centravanti Bracci, preso sotto Natale dal Fratres Perignano. Al “Necchi“ arbitra Musumeci di Cassino, con Di Spigno di Livorno e Seneviratna di Pontedera. Probabile formazione (4-3-1-2): 1 Pastine; 2 Vignali (05), 5 Tognarelli (C), 4 Vittorini, 6 Giubbolini; 7 Bucchioni (Stringara), 10 Bartolini, 3 Lucarelli; 8 Fortunati; 9 Bracci, 11 Panicucci.