Camaiore stangato dalle squalifiche. Due mesi per il presidente Pardini

Che stangata da parte della giustizia sportiva sul Camaiore che in un colpo solo perde per un po’ presidente, allenatore e due giocatori fondamentali.

Infatti in questa settimana è arrivata intanto la squalifica fino all’8 dicembre 2024 per il tecnico Pietro Cristiani che è stato punito in base a quanto scritto sul referto arbitrale dal direttore di gara Niccolò Monti di Firenze, che aveva espulso l’allenatore bluamaranto all’intervallo della partita di domenica scorsa al “Magnozzi“ di Livorno... scrivendo che "insultava un calciatore avversario e quindi rivolgeva frasi offensive alla terna. A fine gara rientrava indebitamente nel recinto di gioco". Se questa pesante squalifica è arrivata dopo Pro Livorno-Camaiore... ha invece un’altra “madre“ quella di due mesi per il presidente Michele Pardini e per i due calciatori bluamaranto Nicola George Cornacchia e Michele Bacci (entrambi fermati per due giornate). Queste tre squalifiche infatti sono arrivate dalla Procura Federale per aver fatto una trattativa con giocatori ancora tesserati con altre società (nella fattispecie la Massese per Cornacchia ed il Montecatini per Bacci) presentando pure pubblicamente con foto ufficiali sulla propria pagina facebook bluamaranto i due giocatori in questione prima della data del 1° luglio 2024. Federalmente infatti i giocatori sono legati ai club sino alla data del 30 giugno (e il Camaiore ha ufficializzato gli acquisti di Cornacchia e Bacci rispettivamente il 13 e 14 giugno). A fare l’esposto in Procura è stata la Massese del d.g. Augusto Cantoni.

Un bel problema dunque per il Camaiore che, lanciatissimo in vetta alla classifica del campionato di Eccellenza Toscana (nel girone A), dovrà dunque rinunciare al suo bravo tecnico di Staffoli in panchina per più di un mese e non avrà i versatili jolly offensivi Bacci e Cornacchia nelle prossime due gare contro Certaldo in casa e Sestese in trasferta: entrambi rientreranno domenica 17 novembre contro il Castelnuovo Garfagnana al Comunale. I problemi di Cristiani (che in panchina la domenica sarà sostituito dal fidato vice Donatello Minichilli) tuttavia non sono finiti qua... dato che ha ancora fuori il difensore Matteo Zavatto e l’attaccante Daniel Kthella cui si è aggiunto l’acciacco del centrocampista mancino Luca Anzilotti che è alle prese con un fastidio muscolare. Formazione dunque quasi obbligata per domani con: Costa in porta; Borgia, Velani, Zambarda (che è diffidato) ed il 2005 Belli in difesa; mediana con Amico-Granaiola-Da Pozzo; Ricci trequartista dietro le punte Chiaramonti e Nardi. La buona notizia è il sempre più vicino rientro tra i pali di Marco Barsottini che potrebbe presto riprendersi la maglia da titolare fra i pali dove finora è andato benissimo Matteo Costa (che fu preso d’urgenza sul mercato degli svincolati per sostituirlo dopo l’infortunio al dito di una mano).

"Non commentiamo le decisioni dell’arbitro ma noi non abbiamo mai offeso nessuno – il telegramma del presidente Pardini – sull’altra questione c’è un po’ di rammarico... ma noi preferiamo sempre giocare sul campo".

