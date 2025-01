Camaiore, test col Cecina. Zebre decimate dal virus

Il 3° turno del girone di ritorno offre Camaiore-Cecina come big-match mentre il Viareggio e il Real FQ devono fare i 3 punti, uno in trasferta e l’altro in casa.

Qui Camaiore. Al Comunale arriva una delle squadre più giochiste del campionato, che vola sulle fasce (soprattutto a sinistra con Fiorini... per cui sarà gran duello col “treno“ Borgia). Fischierà Malagnino di Castelfranco Veneto, coi guardalinee pisani Corcione e Dore. In settimana qualche problemino per il portiere Barsottini (influenzato fino a giovedì) e il difensore Velani (leggero affaticamento muscolare). Fondamentale il rientro di Cornacchia dopo i due turni di squalifica ma pure lui ha avuto la febbre in settimana. Tanta attenzione andrà data al tandem d’attacco Rovini-Skerma. Miano verrà ad attaccare (negli ultimi 25 metri il suo Cecina gioca davvero benissimo) ma lascerà qualche spazio dietro. Probabile formazione (4-3-1-2): 1 Barsottini; 2 Borgia, 6 Velani, 5 Zambarda (C), 3 Belli (2005); 8 Amico, 4 Granaiola, 7 Anzilotti; 10 Cornacchia (Da Pozzo); 11 Nardi, 9 Chiaramonti.

Qui Viareggio. Anche nelle zebre l’influenza di stagione ha lasciato il segno colpendo Cosimo Belluomini, Tommaso Ricci, Goh, Bertelli e Baracchini (che dei 5 è l’unico che sta meglio). A Fucecchio contro bomber Sciapi (ex di turno) sarà tosta visto che la squadra di Targetti vuole riscattare il pesante 7-0 rimediato a Perignano. Al “Corsini“ dirigerà Ferrara di Piombino, assistito dai livornesi Di Spigno e Cagnetta. Probabile formazione (4-4-2): 1 Carpita (C); 2 Bellini (2005), 6 Bertacca, 5 Sorbo, 3 Nannetti; 7 C. Belluomini (Baracchini), 8 L. Remedi, 4 Bianchi, 10 Bibaj; 9 Morelli, 11 Ortolini.

Qui Real FQ. I 3 punti contro il fanalino di coda Cuoiopelli oggi al “Necchi-Balloni“ sono obbligatori per i bianconerazzurri di Buglio che è senza Pastine (ma rientra Luci). Davanti cambia qualcosa, coi nuovi Bracci e Pavlenko che scalpitano. Arbitrerà Magherini di Prato, assistito da Mangini di Livorno e Spiniello di Firenze. Probabile formazione (4-3-1-2): 1 Luci; 2 Nicolini (Tognarelli), 4 Vittorini, 5 Giubbolini, 3 Lucarelli; 7 Maurelli (2005), 6 Stringara, 8 Bucchioni; 10 Bartolini (C); 9 Panicucci (Scarpa), 11 Bracci (Pavlenko, 2005).