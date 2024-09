Camaiore-Viareggio, è già derby. Stasera la presentazione ai tifosi

Il primo derby "vero" della stagione si avvicina. Camaiore e Viareggio sono pronte ad incrociare le armi nel già attesissimo antipasto di Eccellenza che sarò servito domenica sera allo stadio Comunale di Camaiore, con l’andata del primo turno della fase regionale toscana della Coppa Italia di categoria.

Intanto questa sera entrambe le prime squadre saranno presentate a città e tifosi. Il Camaiore lo farà dalle 19 sul palco della centralissima piazza XXIX Maggio. Mentre il Viareggio alle 21.15 nella cornice di Palazzo Paolina. Ma la testa poi andrà subito alla partitissima di domenica che è stata posticipata in notturna, con inizio alle ore 20.30, per avere più pubblico e temperature meno calde rispetto al pomeriggio. Il match di ritorno Viareggio-Camaiore è invece in programma per mercoledì 18 settembre al Marco Polo Sports Center, probabilmente anch’esso in orario serale. Chi passerà il turno poi affronterà in gara secca in quello successivo di Coppa la vincente tra Massese e Real Forte Querceta. La sfida tra bluamaranto e zebre non è mai banale e richiama anche tanti precedenti del passato. Ci sarà poi molta curiosità per vedere all’opera le “nuove“ creature di Pietro Cristiani e di Stefano Santini, entrambe candidate a lottare per vincere il campionato. Nel 4-3-2-1 del Viareggio così come nel 4-2-3-1 del Camaiore ci saranno tanti ballottaggi da risolvere in ogni zona del campo. Molto intrigante poi la “sfida nella sfida“ fra bomber, con Brega e Chiaramonti già in palla nelle amichevoli pre-season. Intanto proprio in amichevole, e a proposito di derby, l’altra sera il Pietrasanta di Della Bona ha battuto 6-2 il Capezzano di Coli.