Camaiore vince in rimonta. Ma quanta sofferenza

CAMAIORE

2

PONTE BUGGIANESE

1

CAMAIORE: Barsottini, Borgia, Bologna (49’ Belli), Granaiola (56’ Kthella), Zambarda, Velani, Bacci (50’ Cornacchia), Amico, Chiaramonti, Da Pozzo, Nardi (84’Ricci). All. Cristiani.

PONTEBUGGIANESE: Rizzato, Aiazzi, Lucaccini, Palmese, Chelini, Kapidani (67’Ferrari), Marinelli (88’Gargani), Provenzano (72’Birindelli), Granucci, Sgherri 885’Asara), Fantini (56’ Sali). All. Vettori.

Arbitro: Vaggelli di Prato.

Reti: 45’ Fantini, 46’ Chiaramonti (rigore), 86’ Kthella.

Note: spettatori 200 circa. Ammoniti: Bologna, Aiazzi, Sali, Martinelli, Provenzano. Espulsi: al 35’ Lucaccini per doppia ammonizione, al 88’ Cornacchia per gioco scorretto.

CAMAIORE – Il Camaiore vince di carattere per 2-1 contro il Pontebuggianese nel concitato finale una partita che sembrava ormai destinata al pareggio. A decidere una stoccata di Kthella decisivo con il suo ingresso, un premio meritato per un giocatore ritrovato dopo un lungo infortunio ed un periodo di squalifica. Il Ponte Buggianese si è dimostrato un avversario ostico, poco incisivo in avanti, ma atleticamente ben preparato e con una difesa arcigna, tant’è che gli ospiti non hanno perso la trebisonda nemmeno dopo essere rimasti in dieci per l’espulsione di Lucaccini al 35’. Il copione della gara vede il Camaiore fare la gara, ma gli spazi per concludere scarseggiano. Gli ospiti una volta rimasti in 10 si arroccano dietro, nel finale si condensano le emozioni della prima frazione. Al 45’ su una punizione battuta dalla destra Fantini di testa mette dentro per il vantaggio ospite.

La reazione del Camaiore è rabbiosa: al 46’ Bacci si procura un netto rigore che il bomber Chiaramonti trasforma. Nella ripresa il Camaiore scende deciso per vincere l’incontro. Cristiani in panchina si gioca anche la carta Kthella, in pratica i bluamaranto si trovano con quattro punte. I padroni di casa fanno incetta di angoli, da destra e da sinistra spiono palloni dalle parti di Rizzato, però manca sempre la precisione dei giorni migliori. Il Ponte Buggianese inizia a crederci. Al 85’ Zambarda dalla sinistra pennella per la testa di Chiaramonti, Rizzato compie il miracolo deviando la palla.

La porta avversaria sembra stregata per il Camaiore. Al 86’ su un pallone morto ormai destinato al fondo, entra in scivolata Belli che riesce a rimettere nel centro, non aggancia Chiaramonti, ma dietro c’è Khtella che controlla e di sinistro firma il 2-1 del sorpasso. Una soddisfazione per lui che si lascia alle spalle un momento delicato per la sua carriera; e una bella soddisfazione anche per Cristiani che aveva deciso di buttarlo nella mischia nella ripresa. Altra vittoria del Camaiore che chiude il girone di andata con un più nove sulla seconda.

Andrea Bazzichi