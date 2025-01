Camarà cecchino spietato. Focardi, che bis. Ponzalli come De Gea: disinnesca due rigori

SECONDA CATEGORIATanti protagonisti nella diciannovesima giornata del campionato. Tra i portieri Ponzalli della Florence para addirittura due rigori contro la capolista Isolotto (prima a capitan Sarri e poi ad Andrea Pascoli), anche se non basta per evitare la sconfitta interna (1-2). Tra i difensori ancora in gol Dumitrachi del Sant’Agata, arma in più sulla fascia per i mugellani, che vincono 2-1 in casa contro la Fulgor Castelfranco; Montenero dello Spartaco Banti Barberino segna il gol del 2-1 nella rimonta casalinga della capolista del Girone D con l’Albereta San Salvi (e poi dopo 7’ viene espulso); Rossi (Sandro Vignini Vicchio) firma il sorpasso sul campo della Nova Vigor Misericordia (1-2) nello scontro salvezza; Pollini (Isolotto) segna il 2-1 che conclude la rimonta della capolista del Girone E sul campo della Florence.

Tra i centrocampisti da segnalare Nocentini del Carbonile: la neopromossa vince ancora, per 2-1 sul campo del Bagno a Ripoli; Mochi del Firenzuola sblocca il risultato nella clamorosa vittoria esterna a Pelago (0-3); Bianchi (La Lanterna) realizza la rete decisiva della neopromossa in casa contro i pratesi del San Giusto. Tra gli attaccanti spicca su tutti Timonieri del Cobra Kai, che segna una tripletta nella vittoria interna per 3-2 sulla Virtus Comeana; Bonciani (Impruneta Tavarnuzze) va a segno nella rimonta sul campo della Sales (finale 1-3); Fantechi (Daytona) dà il solito contributo al successo esterno sul campo dell’Atletica Castello (2-3).

L’allenatore della settimana è Ettore Lastrucci: ripartito dal Reconquista di San Piero a Sieve dopo la retrocessione a Barberino, continua a vincere (4-1 in casa con la Ludus ’90) ed a mettere pressione alla sua ex squadra, che è in vetta al Girone D.