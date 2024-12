Cambiamenti nel Grifone. Adesso è l’ora di Sacchini

Allungare la serie positiva che dura da otto settimane (due pareggi e sei vittorie consecutive) per avvicinarsi sempre di più alla vetta della classifica con la speranza di avere a proprio vantaggio i risultati delle dirette concorrenti. Con queste prospettive il Grosseto di mister Consonni prosegue per la sua strada, partita dopo partita. E una risposta che potrebbe diventare assai importante dovrebbe arrivare dalle ultime due gare del girone d’andata che vedrà il Grifone impegnato prima in casa contro il Ghiviborgo e, poi, in trasferta nel derby di Siena. Arrivare al giro di boa con un distacco dal vertice inferiore all’attuale vorebbe dire affrontare il girone di ritorno con uno spirito diverso. Ieri pomeriggio mister Consonni ha fatto svolgere la consueta partitella del giovedì schierando in campo formazioni diverse anche se noi crediamo che, ormai, il tecnico dei biancorossi abbia trovato lo schieramento ideale. Domenica sarà assente, per squalifica, il centrocampista Sabelli al cui posto dovrebbe essere schierato Sacchini (nella foto) per completare quella zona di campo con Cretella e Caponi alle spalle di Addiego Mobilio e Benucci e del bomber Marzierli che è tornato al gol. Per quanto riguarda il reparto difensivo, davanti a Raffaelli, ci saranno al centro Dierna e Possenti, due autentiche colonne, con gli esterni Guerrini e Macchi. Anche ieri ha partecipato alla partitella l’attaccante senegalese Adama Sane.