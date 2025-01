CAmbio sulla panchina. Fonteblanda, esonerato Mario Gurma. Torna ad allenare Miraldo Sabatini

PRIMA CATEGORIA

SECONDO cambio di panchina a Fonteblanda. La società, ultima in Prima categoria, ha esonerato Mario Gurma e deciso di richiamare Miraldo Sabatini (foto), allenatore che era stato a sua volta esonerato dopo poche giornate ad inizio anno. Il neo allenatore avrà come compito quello di conquistare una salvezza che al momento appare difficile, ma non impossibile vista la posizione in classifica e le ultime prestazioni che di certo non sono state memorabili. "A nome mio e di tutta la società, ringraziamo Mario Gurma per la professionalità – spiega il direttore sportivo Manuele Bartali -, valori ed esempio che ha trasmesso in questi tre mesi a tutto l’ambiente. Purtroppo per tante dinamiche, su cui preferisco non soffermarmi, non siamo riusciti ad invertire la rotta in queste dodici partite" esordisce il dirigente neroverde. Tutti noi dobbiamo alzare il livello delle proprie prestazioni, impegnarci ancora di più con sacrificio per qualcosa di significativo sopportando il momento critico, con costanza, fatica, crescendo e creando mentalità. Quando ci sono periodi sportivi negativi, le chiacchere vane portano solamente negatività ulteriore, e ne sono state fatte tante troppe per quanto mi riguarda, senza concentrarsi sul percorso che siamo chiamati a intraprendere da inizio anno".