Campagna abbonamenti. Prosegue spedita la vendita delle tessere. I prezzi dei settori e tutte le agevolazioni

Prosegue la campagna abbonamenti (che durerà fino a sabato 7 settembre) del Siena Fc che ha superato le 500 tessere staccate. I punti vendita sono la Tabaccheria Chiasso Largo in Via Rinaldini (da lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,30 e dalle 15,30 alle 19,30. Sabato e domenica dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 16 alle 19) e il Siena Club Fedelissimi in Viale Europa 21 (da lunedì al venerdì dalle 21,30 fino alle 24). Sarà possibile fare l’abbonamento anche su www.etes.it/sale/list/10409/Siena+Football+Club. I prezzi sono divisi per settori. La Curva Guasparri costa 100 euro per l’interno, 80 per il ridotto e 25 per gli under 12. La tribuna laterale 250 euro (intero), 200 per il ridotto e 45 per gli under 12. Quella centrale 300 euro per il tagliando interno, 250 per il ridotto e 150 per gli under 12. Infine la tribuna d’onore, con 500 euro intero e 400 il ridotto. Per ridotto di intendono gli over 65, le donne, gli under 18, gli under 25 studenti in possesso di badge, o i portatori di disabilità in possesso di certificato di invalidità dal 50% al 99%. Per i tifosi che sottoscriveranno l’abbonamento presso i punti vendita fisici, sarà effettuata una seconda comunicazione dedicata alle modalità di ritiro della card, mentre per chi usufruirà dell’acquisto online potrà riceverla presso il domicilio indicato. Per ulteriori informazioni contattare tramite mail [email protected]