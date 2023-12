Campagna acquisti. Mandorlini jr, il Ravenna ci crede

Ha suscitato grande interesse fra tifosi e sportivi, la notizia dell’aggregamento di Matteo Mandorlini alla truppa giallorossa. Il trentacinquenne centrocampista ravennate, oltre 350 presenze fra i professionisti, come spiegato ieri, ha iniziato da mercoledì ad allenarsi col Ravenna, capolista e campione d’inverno in serie D. La prospettiva di un tesseramento non è remota, ma comunque condizionata alla valutazione delle condizioni fisiche. Il giocatore, che dal punto di vista tecnico potrebbe essere l’alter ego di capitan Rrapaj, ha messo a completa disposizione di mister Gadda il proprio bagaglio di esperienza, accumulato quasi tutto fra serie B e serie C. Nel frattempo, il Ravenna giocherà, domani, alle 14.30, un test amichevole a San Pietro in Vincoli (ingresso a 5 euro), contro la locale formazione, quinta nel campionato di Promozione. Dopo aver colto l’opportunità di Mandorlini jr (coltivata peraltro da tempo), il ds Grammatica è ora sulle piste di un difensore esterno sinistro, classe 2005, in uscita dalla formazione Primavera di un club di serie A. L’operazione sarà perfezionata nei prossimi giorni.