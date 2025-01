Campagnatico, che vittoria. Il Sorano cade alla Bombonera

Il Campagnatico (nella foto) fa il colpaccio battendo il casa il Sorano e riducendo a meno tre il distacco dalla seconda del girone M di Seconda categoria. Davanti il Cinigiano, dopo il pari di Riotorto, adesso è primo in solitaria con un punto di vantaggio, ma ora le prime tre davanti potrebbero puntare tutte a vincere il campionato. Successo scontato del Montieri contro la Marsiliana, mentre pesanti sono le vittorie di Manciano e Marina contro Santa Fiora e Paganico.Bella affermazione in ottica salvezza anche del Castell’Azzara che ha la meglio sulla Maglianese e torna a respirare. Successo allo scadere per il Roccastrada contro una Castiglione ultima ma dura a morire.

La classifica: Cinigiano 41, Sorano 40, Campagnatico Arcille 37, Montieri 30, Riotorto 29, Manciano 27, Marina 26, Maglianese 22, Roccastrada 21, Castell’Azzara 18, Intercomunale Santa Fiora 17, San Quirico 1969 16, Paganico 15, Marsiliana 11, Virtus Amiata 8, Castiglionese 7.