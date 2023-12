Campinato Opes Toscana Calcetto. Il Real Mandrik vince e chiude l’anno in vetta

E’ il Real Madrink a chiudere il 2023 in vetta alla classifica del campionato di serie A di calcio a 5 organizzato dall’Opes Toscana Calcetto. La capolista si assicura il primato fino alla ripresa di inizio gennaio delle sfide sui campi di Iolo grazie al 7-3 rifilato al Red Lion c5. A trascinare la capolista è la tripletta di Zotkaj, a cui fa seguito la doppietta di Lushi e i gol di Kola e Sylja. Per gli avversari due volte a bersaglio Maccelli e una volta Forte. Il Real chiude il 2023 con un punto di vantaggio sul duo di inseguitrici: Dinosauri e Autofficina Salva. Quest’ultime sono entrambe vincenti nell’ultimo turno del 2023: i Dinosauri per 4-0 contro i Diavoli dei Balcani, l’Autofficina per 11-3 sul Lesagora. In particolare in quest’ultimo match è scatenato Sorisi che firma un pokerissimo. In gol anche Biancucci e Bloisi con una doppietta a testa, e Cambi e Catania con una rete ciascuno. Per il Lesagora le reti portano la firma di Valoppi, Piticchio e Casieri. Queste sono al momento le formazioni in lotta per il primato. Subito dopo troviamo ai piedi del podio Shakhtar Sacra e Diavoli dei Balcani, con quattro punti di ritardo dal primato. Da segnalare come nell’ultimo turno lo Shakhtar abbia vinto di misura 5-4 sul Masterfurios, con la doppietta di Cipriani e i gol di Li Puma, Moschiti e Lopes. Per gli avversari non basta la tripletta di Moretti e la rete di De Luca.