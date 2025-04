Campionati di Prima e Seconda Categoria: verdetti e speranze per playoff e playout

Il campo ha già emesso qualche verdetto, durante la penultima giornata dei campionati di Prima e Seconda categoria andata in archivio ieri. Per avere il quadro definitivo bisognerà tuttavia attendere gli ultimi novanta minuti della regular season. Poi ci sarà spazio per le prime considerazioni, in attesa della seconda parte della stagione, quella dedicata ai playoff e ai playout.

Si parte dalla Prima categoria, girone A: il Tempio Chiazzano, dopo la sconfitta interna contro il Montecarlo (1-2) è di fatto condannato alla retrocessione, mentre il CQS Pistoia può iniziare a festeggiare grazie alla rete di Colzi che ha garantito l’1-0 contro il Serricciolo. Una rete pesantissima, che di fatto ha il valore di un’intera stagione.

Capitolo girone D: nonostante il pari senza reti con la Gallianese, il Quarrata resta quarto e continua a sognare i playoff. Anche perché l’Atletico Casini Spedalino, trascinato da Compagnone (doppietta) e bisognoso di punti-salvezza si è aggiudicato il derby battendo per 2-1 l’AM Aglianese.

Scendendo in Seconda categoria, il Pescia resta terzo nel girone B dopo lo 0-0 esterno contro il Fornaci. Nella stessa misura in cui il Chiesina Uzzanese rimane in quarta posizione nonostante la sconfitta esterna (1-0) subìta dal San Macario. Poi c’è il Borgo a Buggiano, quinto dopo il pari e reti bianche con l’Atletico Castiglione. Ed alla luce dell’1-1 contro il Piazza già campione, il Giovani Via Nova può continuare a sognare la salvezza tramite i playout.

Si chiude con il girone C, con il San Niccolò che sogna ancora il titolo e la promozione diretta in Prima: ok l’1-0 sul Montalbano Cecina griffato da Papi, ma oltre a fare risultato nell’ultima gara bisognerà sperare che la Pietà capolista stecchi. La Montagna Pistoiese non è andata a Prato oltre lo 0-0 sul campo del Tavola, ma gli uomini di Zinanni restano terzi. Scivolone della Virtus Montale: a dispetto dell’acuto di Millarini, è stato il Montemurlo ad aggiudicarsi lo scontro diretto con vincendo 3-1. Pallara ha messo la firma sul 2-0 del Pistoia Nord ai danni del Cintolese. Ed il Bugiani Pool 84 è tornato in gioco aggiudicandosi (2-1) lo scontro-salvezza anticipato contro il Quarrata: per entrambe però, il rischio principale è rappresentato dalla "forbice" che potrebbe scattare alla fine del prossimo turno. Ecco perché bisognerà continuare a dare il massimo, a prescindere da tutto.

Giovanni Fiorentino