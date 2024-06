Campionati giovanili. Camerino Castelraimondo, un anno ricco di soddisfazioni

Per il secondo anno di fila i "Giovanissimi cadetti" dell’Asd Camerino Castelraimondo (foto) hanno trionfato nel campionato di categoria davanti a Maceratese e Giovane Ancona. Questa squadra è formata da Filippo Accica, Alessio Angelini, Marco Aureli, Matteo Belardinelli, Francesco e Leonardo Cappelletti, Mauro Di Natale, Matteo Elisei, Edoardo Fondi, Gianluca Gagliardi, Tommaso Gianfelici, Christian Giannotta, Amedeo Onesini, Gabriele Re, Filippo Rizzo, Rodolfo Spurio, David Federico Ventura, Motez Sassi. I numeri: 118 gol fatti e 31 subiti nelle 28 partite disputate dal ragazzi allenati da Micucci. Il clou della stagione è stato alla penultima giornata quando sono andati a vincere 2-1 in casa della Giovane Ancona, balzando così al comando. Soddisfazioni anche per i "Giovanissimi" allenati da Palombi, i quali, già vincitori lo scorso anno del medesimo torneo, hanno centrato la qualificazione alla fase regionale concludendola poi al secondo posto, con tre punti dalla Giovane Ancona, vincitrice del campionato, e a pari punti con la Civitanovese. Gli "Allievi" di mister Crucianelli hanno mancato di un soffio la qualificazione alla fase regionale concludendo il torneo al 3° posto dietro a Tolentino e Robur Macerata, collezionando otto vittorie consecutive, a conferma della costante crescita dei ragazzi. Stessa sorte per gli "Allievi cadetti", allenati da Grasselli, giunti terzi alle spalle di Samb e Maceratese in un torneo competitivo. Infine, molti ragazzi del vivaio dell’Asd Camerino Castelraimondo si stanno facendo valere nei campionati dei "grandi", dall’Eccellenza alla 3ª Categoria. E, a proposito dei grandi, c’è soddisfazione per la prima squadra guidata da Micarelli, impegnata in 2ª Categoria, dove ha centrato l’obiettivo salvezza senza patemi.

m. g.