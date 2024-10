Campionati regionali. Il derby al Montebianco

Campionati regionali al via per le squadre di calcio a cinque pratesi. Molto buono il debutto in campo femminile per il Montebianco Prato Calcio a 5, tornato in serie C dopo la retrocessione dal nazionale patita al termine della scorsa stagione. Le ragazze allenate da Nicola Giannattasio si sono imposte 9-2 nel derby casalingo contro Worange Pistoia. Le biancazzurre sono andate a rete con sette giocatrici diverse: Borghesi (doppietta), Pili (doppietta), Torrini, Innocenti, Bardazzi, Pizzirani, Squassina. Bene anche l’altra formazione pratese iscritta a questo torneo, il San Giusto, che ha vinto 2-1 sul campo dell’Alter Ego (reti di Pintaldi e Marabissi). E domani sera sarà subito derby, che andrà in scena sul campo del San Giusto. Già partito anche il girone B di serie C2 maschile, nel quale militano la maggior parte delle squadre pratesi.

Questi i risultati della prima giornata: Atletico 2001-Fiordaliso 6-1, Chiesanuova-Pistoiese 3-6, MD United-Timec Prato 2-7, Montebianco Prato C/5 Academy-PMP Crystal 2-4, San Giusto-Alfieri Campi Bisenzio 2-5. Questo il programma della seconda giornata: Alfieri-Chiesanuova, Fiordaliso-Olimpia Pistoiese, Montalbano Cecina-Montebianco Prato Academy, Pistoiese-Atletico 2001, Timec-San Giusto. Domani prima giornata anche per il girone C della serie C2, dove milita l’altra pratese, La Querce, che debutta sul campo dei fiorentini del Play League.

M.M.