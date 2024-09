Campionato Aprilia. Benetti ancora in testa

Dopo quattro weekend di gare, la prima a Misano poi a Magione, Modena e la scorsa domenica a Cremona, Thomas Benetti (nella foto) ha sempre dominato la classifica generale. Il piccolo prodigio del motociclismo, iscritto al Campionato italiano Aprilia sport production, ha fatto bene anche nel circuito cremonese. Nonostante il diluvio che si è abbattuto sul circuito, e aveva registrato un secondo tempo per la pole position, si è piazzato quarto al traguardo. Posizione che gli ha permesso di allungare sul secondo e rimanere saldo in testa alla classifica generale.

Appuntamento quindi al tracciato di Varano, dove domenica prossima ci sarà l’ultimo round che sarà decisivo per Tommy. In sella alla sua Aprila 250 cc quattro tempi dovrà cercare di fare bene sia in gara 1 che in gara 2 e mantenere il punteggio più alto degli altri. Tuttavia il talento del quindicenne residente a Stazzema e iscritto all’Associazione Full gas racing team è già emerso, sia nelle gare dell’Aprilia Sport Production che nel test ufficiale come Wildcard nell’R3 Cup Yamaha del mondiale Superbike.

Thomas è sostenuto dal Moto club Monaco di Roma e gareggia con la scuderia Moto Crono Racing di Roma. C’è grande tifo e aspettativa su di lui dai fan della Versilia, e soprattutto di Stazzema, che domenica lo sosterranno nell’ultimo colpo di reni.