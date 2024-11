Campionato calcio uisp. Non si disputano anticipi per Ognissanti, tutti in campo durante il fine settimana La quinta giornata del campionato Uisp dell’Empolese-Valdelsa si svolgerà nel fine settimana, con alcune partite posticipate a lunedì. In Serie A1, spicca il match tra Limitese e Ferruzza, entrambe al secondo posto.