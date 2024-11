Ravenna, hai svoltato?

"Questa vittoria ci deve dare l’entusiasmo che ci era mancato in altre occasioni". Lo Bosco ha suonato la carica. Un gol e un assist nel 3-0 dell’altra sera al Benelli contro il Piacenza, ed ecco il Ravenna risalito al 3° posto: "Ci vuole sempre equilibrio nei giudizi, soprattutto per chi vede da fuori le partite. Noi in campo invece dobbiamo rimanere consapevoli delle qualità che abbiamo. Col Piacenza è arrivata una vittoria importante, diversa da quella di domenica contro il San Marino. Ogni match è differente. L’importante è affrontare ciascun impegno agonistico con lo stesso spirito. E, questo spirito, oggettivamente, si è visto. Dobbiamo essere contenti di questo e, soprattutto, insistere".

La standing ovation a fine partita è stato il miglior tributo del pubblico giallorosso, finalmente soddisfatto per gioco e risultato. Il Piacenza, che non è di certo una squadra di comprimari, è stato messo sotto, sia sul piano fisico, sia sul piano tattico: "Sì – ha confermato Lo Bosco – effettivamente si sono viste cose belle. Dagli spalti so che si vorrebbe vedere sempre uno spettacolo simile, ovvero una squadra convinta e animata dall’abnegazione dei singoli nel fare le cose. Dobbiamo essere contenti di quanto fatto col Piacenza, consapevoli tuttavia di non aver ancora costruito nulla. Abbiamo vinto una partita, niente di più... Ma non ci nascondiamo, perché sappiamo tutti quali sono le aspettative. L’arrivo di questi segnali è comunque importante anche per noi e per tutto l’ambiente".

Adesso, per mettere la ciliegina sulla ‘mini serie’ di 3 gare in 8 giorni, bisognerà andare al Lungobisenzio di Prato per fare bottino pieno contro la matricola Zenith: "La rosa è talmente completa e ricca, che non abbiamo timori. Il tour de force non ci deve preoccupare. Siamo tanti ed è bello vedere, come accaduto domenica col San Marino, che i cambi diventano la nostra forza. dobbiamo lavorare su questo aspetto. Sono molto contento perché, anche per il sottoscritto, era importante fare gol. Sono un generoso e mi piace pensare che, alla fine, vieni anche premiato".

Dopo 9 turni, e dopo il cambio in panchina, il sereno sembra essere arrivato in casa giallorossa. Tau Altopascio a +9 e Forlì a +2 sono le avversarie nel mirino del Ravenna. Domenica al Lungobisenzio di Prato, la formazione di mister Marchionni affronterà la matricola Zenith senza lo squalificato Agnelli, ma col rientrante Nappello. Da verificare le condizioni di Venturni (ko col Piacenza per un problema al polpaccio). È intanto ufficiale l’anticipo del derby Ravenna-Forlì a sabato 9 novembre, alle ore 20. Poi, la truppa ravennate affronterà il Corticella in trasferta, prima dell’altro scontro diretto casalingo contro il Tau Altopascio.